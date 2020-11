Coronavirus : un cluster de 26 personnes se déclare dans un des pavillons de l'hôpital d'Antibes

Les autorités sanitaires ne savent pas encore comment l'épidémie a pu se déclarer dans l'unité de court séjour gériatrique de l'hôpital d'Antibes. Les patients admis sont à chaque fois testés et ne rentrent dans le pavillon que s'ils sont négatifs. Pourtant un patient a présenté, quelques jours après son arrivée, des symptômes. Il a immédiatement subi un test PCR qui s'est révélé positif.

L'ensemble du pavillon a du coup été testé et 26 malades et soignants positifs ont été trouvés. Depuis, l'unité a été placée sous cloche, les familles prévenues et les possibles cas contact appelés. Les entrées sont désormais interdites. Les sorties autorisées mais avec accompagnement. Il faudra désormais entre 10 et 15 jours pour que la situation redevienne normale.

Toutefois, le directeur du Centre Hospitalier de La Fontonne se veut rassurant et rappelle que les autres services fonctionnent normalement et que les patients doivent absolument continuer à venir se faire soigner sur Antibes.