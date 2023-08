Un cluster de Covid-19 à la féria de Béziers ?

La feria de Béziers (et ses 1 millions de visiteurs) a-t-elle déclenchée un cluster de Covid-19 ? France Bleu Hérault a mené l'enquête.

Pendant ces cinq jours de feria, le rouge était omniprésent au milieu de cette foule immense en plein cœur de Béziers dans l'Hérault. Le blanc beaucoup moins. Voire pas du tout. Le rouge, la couleur des bandanas et des chapeaux portés par les aficionados sur les allées Paul Riquet et l'avenue Saint-Saëns concentrant une majorité de la quinzaine de Bodégas et casetas. Le blanc, celle des masques anti-covid, portés il y a encore pas si longtemps pour se protéger. De rares spectateurs avaient pris soin d'en porter. Ont-ils seulement eu raison de le faire ?

Absent depuis plusieurs mois de l'actualité, le Covid-19 fait donc son grand retour dans le Biterrois mais aussi partout en France, à la faveur de l'été et des grands rassemblements. Sous l'effet du variant Eris, sous-variant d'Omicron apparait davantage contagieux. La Région Grand Est est la plus impactée à ce jour.

Une quinzaine de pharmacies sondées par France Bleu Hérault

Les cas de Covid-19 ont été assez importants PENDANT et APRES cette feria confirment de très nombreux pharmaciens à France Bleu Hérault. Il apparaît bien difficile de ne pas faire de lien direct avec cette fête populaire ayant rassemblé plus d'un million de spectateurs du 11 au 15 août 2023. De nombreux professionnels assurent n'avoir constaté aucune recrudescence avant le début des festivités. Tout se serait donc accéléré le week-end dernier. Aucun cas grave. Uniquement des maux de gorge, des maux de tête, de la fatigue générale, et une perte odorante pour certains.

Sur une quinzaine de pharmacies contactées par France Bleu, une très grande majorité d'entre elles signalent une hausse sensible des ventes de test anti-Covid et de cas positifs. "Ce mercredi, au lendemain de la feria nous avons eu 40 % de personnes testées positives" explique Jean-Philippe Calmette pharmacien, de la Pharmacie des Arènes. "Pas que des jeunes, mais des personnes de 30-40 ans. Pas forcément une population âgée"

"Je vous confirme en effet que cette épidémie est bien arrivée à Béziers"

Les jeunes, plus nombreux à se faire tester

"À Béziers, nous n'avions pas encore constaté cette montée en flèche de cette épidémie. Je pense en effet que la feria a été ce facteur qui a accentué cette accélération, liée à cet afflux important de la population, qui n'est pas forcément de Béziers. Les plus jeunes ont été plus nombreux à se faire tester. Ils sont en effet des plus impactés, ils ont conscience du risque qu'ils peuvent prendre" renchéri Jean-Philippe Calmette et ce constat est aussi le même dans de nombreuses pharmacies contactées. A une centaine de mètres des Arènes, une vingtaine de personnes se sont fait testées ce mercredi. Les jours précédents les ventes d'auto-test se sont multipliées.

Une cinquantaine de cas positifs chez un autre pharmacien

Cette augmentation de cas Covid-19 n'a pas été confirmée par l'Agence Régionale de Santé d'Occitanie. Elle n'avait pas donné hier soir suite à nos sollicitations. Mais à ce jour, il est impossible de comptabiliser par exemple le nombre précis de cas en France assure un pharmacien. "Nous ne pouvons plus faire remonter nos statistiques confie un professionnel". Jusqu'à présent, les pharmacies transmettaient leurs données au SI-DEP. Mais depuis deux mois, les malades comptabilisés par les officines ne sont plus remontés aux autorités sanitaires (NDLR : ce système d'information de dépistage centralisait les résultats des tests de dépistage de la Covid-19 réalisés par des laboratoires publics ou privés et des pharmaciens).

100% de cas covidés dans certaines pharmacies

"Oui, nous avons des cas de Covid" : c'est bien souvent la même réponse formulée de manière anonyme par une majorité des pharmaciens contactés à Béziers et dans les villages proches. Nous avons pris la décision de ne pas les citer, ni les localiser comme elles le souhaitaient. Pour chacune d'elles, l'impact n'est pas le même d'un établissement à un autre.

Eve, 16 ans, malade après cinq jours de feria

"Nous avons eu des jours avec 100 % de cas positifs", un pharmacien. "Mais je pense que c'est aussi lié à un afflux de personnes à la feria. Beaucoup de jeunes se sont autotestés la veille des festivités sans doute parce qu'ils dormaient chez des grands-parents, de la famille, chez des amis et que leurs parents leur avaient sans doute demandé de se faire tester, par crainte de ramener quelque chose. Et puis nous avons eu un afflux important de tests dès samedi. Nous avons réalisé jusqu'à une cinquantaine de tests certains jours. 100 % des tests étaient positifs" confie un pharmacien.

"Il y a bien longtemps qu'on n'avait pas eu autant de demandes d'autotests" explique un l'autre. "Le 10 août dernier, ça c'est vraiment réveillé". Un autre pharmacien ne cache pas son inquiétude de voir les cas se développer dans les prochains jours notamment auprès du personnel de la restauration ou ceux qui ont été en contact direct avec le public, ceux qui ont travaillé dans des lieux confinés.

Aucun cas grave constaté : une petite grippe

"C'est une petite grippe" confirme un autre. Ce nouveau virus est moins virulent qu'une gastro. Il n'a pas forcément de risque important. De toute façon d'ici, quelque temps nous serons tous immunisés. Alors oui cela peut prendre plus d'ampleur dans les prochains jours. Mais il n'y a plus aucun moyen de stigmatiser le Covid. L'État a joué son jeu de nos jours".

"L'État a imposé à tout le monde de vivre avec le Covid. Celui qui est conscient mettra forcément le masque".

Les pharmacies contactées assurent en grande partie avoir vendu beaucoup plus d'autotests que les semaines précédentes. "J'en ai vendu 80 dans la semaine à de nombreux jeunes. Pour vous donner une petite idée, en février, j'en ai vendu à peine une dizaine en un mois. Ce qui montre bien le désir de certains de se faire détecter.

"Les plus de 50 ans ne pensent plus à se faire tester"

Alors les jeunes seraient-ils mieux préparés pour affronter le virus ? "Ils se font contrôler dès que nécessaire" assure un autre pharmacien dès qu'ils se retrouvent entre eux. Ils adoptent une position de sécurité publique en fonction du moment. Ce qui est au final pas plus mal. C'est pour cette raison qu'ils se font contrôler. Je n'ai eu personne de plus de 50 ans qui m'a acheté un test ou qui s'est fait tester ces derniers jours. Ils s'en moquent même s'ils sont malades ou fatigués. Ils ne pensent plus au Covid-19. Alors que les jeunes oui. Quand ils étaient malades, ils devaient se faire tester avant de retourner en classe. Ils ont donc pris l'habitude. C'est automatique chez eux alors que les autres, les actifs, il faut bosser et ils ne font pas attention à leur santé".