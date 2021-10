Covid 19 - Un cluster de patients à l'hôpital Émile Roux au Puy-en-Velay : aucun n'était vacciné

Un cluster de huit personnes a été détecté au centre hospitalier Émile Roux au Puy-en-Velay. Un patient non-vacciné a été admis en début de semaine, avant d'être testé positif au coronavirus vendredi 8 octobre. Des tests ont été réalisés dans le service où il était admis : sept autres patients, qui n'avaient pas reçu le vaccin non plus, ont été contaminées. Pour éviter la propagation, ce service de médecine n'est plus accessible aux visiteurs.

"La situation est désormais sous contrôle" affirme dimanche 10 octobre le directeur de l'établissement, Jean-Michel Bouillet. Depuis hier samedi, il n'y a pas eu de nouvelles contaminations. Il n'y a plus de nouvelles admissions dans ce service, et les visites y sont interdites, jusqu'à nouvel ordre. La situation devrait revenir à la normale dans la semaine, une fois que le temps d'incubation du virus, qui est de quelques jours, sera écoulé.

Il n'y a pas eu d'affolement dans l'établissement, car ce genre de situation a déjà été vécu au plus fort de la crise. Jean-Michel Bouillet insiste : ce foyer de contamination aurait pu être évitée si les patients se faisaient vacciner.