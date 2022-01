Un cluster de Covid-19 déclaré à la maison d'arrêt de Limoges

La maison d'arrêt de Limoges est rattrapée par l'épidémie de Covid-19, avec quatre cas détectés en moins d'une semaine parmi les membres du personnel. Les agents concernés sont en arrêt maladie et placés à l'isolement chez eux. L'Agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine a donc déclaré un cluster au sein de l'établissement et les cas contacts ont été identifiés, notamment parmi leurs collègues, pour être testés à leur tour. En revanche, il n'est pour l'instant pas prévu de tester les détenus, car ils ne sont pas considérés comme cas contacts.

Pas de changement dans le quotidien des détenus

Selon l'administration pénitentiaire, après concertation avec l'ARS, il n'y a, à ce stade, pas de raison de lancer une campagne de dépistage massive dans la maison d'arrêt de Limoges, car les personnels sont les seuls touchés et les surveillants portent leur masque en permanence dans l'établissement. Les détenus sont pour leur part systématiquement invités à remettre leurs masques lorsqu'on ouvre leur cellule, pour distribuer les repas par exemple, ou pour les emmener à la douche ou au moment de la promenade.

Pour les nouveaux arrivants ou ceux qui reviennent de permission, il y a aussi, depuis le début de la crise sanitaire, un test et un placement en quarantaine systématiques à l'entrée de la prison, pour ne prendre aucun risque. Dans ces circonstances, et tant qu'il n'y a pas d'évolution de ce cluster, la vie des détenus reste la même. Les parloirs avec les familles et les avocats sont maintenus, tout comme les activités avec des intervenants extérieurs.

C'est la deuxième fois qu'un cluster est déclaré au sein de la maison d'arrêt de Limoges. Le premier remonte à septembre 2020 et avait alors touché des détenues. Quatre personnes du quartier femmes avaient été testées positives, mais l'épidémie ne s'était pas propagée davantage dans ce quartier de seulement dix cellules.