Un cluster découvert dans un Ehpad d'Oloron : 24 résidents et deux agents positifs au coronavirus

Le coronavirus a fait une brusque irruption au sein de l'Ehpad de l'Âge d'Or, à Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques : 24 résidents et deux agents ont été testés positifs à la covid-19 ce vendredi, formant ainsi un nouveau cluster particulièrement sensible dans le secteur.

Tous les résidents ont été dépistés

La totalité des 97 pensionnaires de l'Ehpad a été testée ce jeudi. Un dépistage général, après qu'un cas a été découvert "presque fortuitement" indique Frédéric Lecenne, directeur de l'hôpital d'Oloron. L'un des résidents, souffrant d'une autre maladie, a été testé mercredi au coronavirus par précaution.

Le lendemain, lorsque le résultat est revenu positif, l'hôpital a décidé de tester tout le monde, en commençant par les résidents. Sur la centaine de tests menés, 26 sont revenus positifs : 24 parmi les résidents, et deux pour l'instant parmi les agents, qui n'ont pas encore tous été testés.

L'hôpital d'Oloron prêt à réagir

Les résidents ont donc été isolés, les repas servis directement dans chaque chambre, les visites interdites, et les équipes de l'Ehpad renforcées de quatre agents supplémentaires pour gérer la nouvelle logistique. Sur les 24 résidents testés positifs, un seul présente des symptômes, mais son état n'est pas grave.

On s'est mis en situation proactive pour pouvoir répondre aux difficultés s'il y en avait - Frédéric Lecenne, directeur de l'hôpital d'Oloron

Malgré tout, l'hôpital d'Oloron veut se préparer à accueillir des malades de la covid s'il le fallait. "On a demandé aux médecins de se tenir prêts" explique Frédéric Lecenne. "Nos lits covid ont été réactivés, on a averti le Samu, ainsi que le centre hospitalier de Pau. On s'est vraiment mis en situation proactive pour pouvoir répondre aux difficultés qu'on pourrait avoir si ces résidents positifs venaient à tomber malades de la covid, et à avoir des symptômes".

Le grand âge des résidents (l'un d'entre eux est centenaire) incite l'hôpital à prendre le plus de précautions, et à prendre les devants si ces cas positifs venaient à être pris en charge en état grave.

Des résultats encore en attente pour les agents

Les familles ont été prévenues. Elles ne pourront pas se rendre à l'Ehpad, mais elles pourront dès samedi téléphoner en visioconférence à leurs parents ou grands-parents résidents.

Du côté des agents, tous les résultats ne sont pas encore connus. Ils devraient tomber dans la journée de samedi. Seuls deux d'entre eux sont positifs, ce qui porte à 26 le nombre de cas dans l'Ehpad, mais les autorités de santé s'attendent à compter en tout une trentaine de cas dans ce cluster une fois tous les résultats connus.