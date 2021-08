Un cluster découvert dans un Ehpad près de Caen

Un cluster d'une vingtaine de personnes, résidents et personnels soignants, a été découvert dans l'Ehpad Les Pervenches à Biéville-Beuville, près de Caen. Il a été immédiatement fermé aux visites familiales et une large campagne de dépistage est toujours en cours.

Une vingtaine de cas positifs au Covid ont été détectés parmi les résidents et le personnel soignant de l'Ehpad privé Les Pervenches à Biéville-Beuville, près de Caen. Les premiers cas sont apparus mercredi 11 août. Depuis, des tests de dépistages massifs sont en cours dans tout l'établissement.

Des mesures immédiates ont été mises en place. Les visites familiales et les activités au sein de l'Ehpad sont suspendues. Les résidents doivent désormais prendre leurs repas dans leurs chambres et il leur est fortement conseillé d'y rester le plus possible. Le nettoyage de l'établissement a également été renforcé.

Selon l'Agence régional de santé, le taux de vaccination des résidents de l'Ehpad Les Pervenches est important. Les personnes contaminées ont donc moins de risque de développer des formes graves de la maladie.