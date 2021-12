Un cluster frappe l'EHPAD du Cloître à Saint-Symphorien-de-Lay, une dizaine de résidents sont malades

Depuis le 30 novembre, des cas de Covid 19 ont été détecté dans l'EHPAD du Cloître à Saint-Symphorien-de-Lay. Une dizaine de résidents et deux membres du personnel sont positifs et placés à l'isolement. Une personne âgée, non vaccinée, est décédée.