Après le personnel des urgences la semaine dernière, c'est au tour des professeurs de médecine des Hôpitaux universitaires de Strasbourg de descendre dans la rue pour dénoncer le manque de moyens de l'hôpital public. Ils manifestent à partir de 8h30 ce lundi 26 mars devant l'Agence régionale de santé à Strasbourg. "La situation est telle qu'on n'a plus le choix, les chefs de service doivent se mobiliser pour expliquer les difficultés au quotidien. On manque de tout, de personnel, d'infirmières, d'aides-soignantes, de matériel, de lits... La sécurité des malades est en jeu!", s'alarme le Professeur Jean-Philippe Mazzucotelli chef de service de chirurgie cardiaque aux HUS invité sur France Bleu Alsace.

Le collectif de médecins strasbourgeois envisage de porter plainte - Vincent Poindron

Vers une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui

Un collectif de médecins strasbourgeois a donc lancé un ultimatum voilà deux semaines aux pouvoirs publics. "Toujours pas de réponse. Ni la direction des l'hôpital ni la direction de l'Agence régionale de santé ne veulent nous entendre or la situation ne peut plus durer. S'il le faut nous porterons plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, harcèlement du personnel, maltraitance du personnel et des patients", prévient le Professeur Mazzucotelli.