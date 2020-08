Un collectif de sages-femmes regroupant hospitalières, libérales et privées vient de se monter à Pau pour obtenir la reconnaissance de leur métier. Elles n'ont pas été conviées au dernier Ségur de la Santé. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

Un collectif de sages-femmes à Pau pour faire connaître et reconnaître leur métier

Elles disent être les grandes oubliées du Ségur de la Santé. Leurs syndicats n'ont pas été conviés. "Ce sont les grandes centrales qui ont négocié mais elles ne connaissent pas la réalité de notre métier" explique Bérangère Geffroy. Comme les 23 000 sages-femmes de en France, elle a le sentiment de ne pas être reconnue dans son domaine de compétence.

75 % des accouchements à l'hôpital sont faits par les sages femmes

"De la puberté à la post-ménopause, la sage-femme est capable d'assurer partout, fait valoir Virginie Lahore, sage femme à l’hôpital de Pau. On est formé en cinq ans maintenant." Une formation avec une année de médecine qui ne leur a pourtant pas permis d'être mieux considérées. "On exerce une profession médicale mais dans les hôpitaux, nous sommes toujours classées comme paramédicales et nous n'avons pas la reconnaissance salariale." Après vingt années de carrière, Virginie ne touche que 2200€ net par mois.

Pas de reconnaissance

Pendant toute la période du confinement, les sages-femmes n'ont pas arrêté de travailler. ''Les accouchements, les suivis de grossesses ont continué. C'est quelque chose qu'on ne peut pas reprogrammer. Les sages-femmes libérales ont été d'autant plus sollicitées que les visites dans les hôpitaux et les cliniques n'étaient plus autorisées en raison de la crise sanitaire".

Aujourd'hui, les sages-femmes du collectif palois réclament le premier recours. Elles aimeraient que le ministère de la Santé obligent toutes les patientes à passer d'abord par une sage-femme pour une grossesse classique comme c'est déjà le cas dans d'autres pays d'Europe.