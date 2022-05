Un collectif de soignants du CHU de Bordeaux réclame "des décisions fortes et immédiates d'ici à l'été"

Au CHU de Bordeaux, la fermeture de l'accueil de nuit des urgences par manque de personnel "n'est que la face émergée de l'iceberg", selon un collectif de plus d'un millier de soignants. Dans une tribune à paraître ce samedi dans le quotidien Le Monde, ces urgentistes, oncologues ou neurochirurgiens demandent au gouvernement "des décisions fortes et immédiates, d’ici à l’été, indispensables pour sauver le système de santé".

"La crise Covid n’a fait qu’aggraver la situation d’un bien commun exsangue : l’hôpital public."

"L’ensemble du territoire connaît la même situation que Bordeaux, tant pour les CHU que pour les centres régionaux. Cette crise touche la médecine adulte comme la pédiatrie. Moins de lits, des patients plus complexes et la rentabilité avant tout. Nous alertons sur la diminution des lits à l’hôpital au profit de l’ambulatoire. Depuis 2000, 20 % des lits (soit près de sept cents lits d’hospitalisation) ont été supprimés au CHU de Bordeaux", écrivent les signataires.

"Un plan de sauvetage du système de santé français est la seule véritable urgence"

Le collectif de soignants dénonce "des dysfonctionnements majeurs" dus aux "critères comptables qui [leur] sont imposés". Médecin, infirmier, aide-soignant, ils déplorent une "perte de sens du métier qui menace d'effondrement à court terme le système de santé".

"Rétablir l’attractivité des professions médico-soignantes passe par une revalorisation des salaires"

"Les conditions actuelles de travail sont un repoussoir", résument les signataires de la tribune, citant "l’alternance jour-nuit" ou encore "le retour au travail un week-end sur deux".

"Des décisions fortes et immédiates sont indispensables et possibles", estime le collectif de soignants. "En l’absence de telles mesures d’ici à l’été, les services de médecine, de chirurgie, d’urgences de nos hôpitaux adultes et pédiatriques vont fermer leurs portes avec une répercussion directe sur la santé de nos concitoyens."