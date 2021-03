Ils demandent l'abandon du plan de suppressions de postes et de lits au CHRU de Nancy, un comité à l'origine d'une pétition qui a réuni plus de 57.000 signatures a manifesté devant l'agence régionale de santé du Grand Est ce mardi.

Un collectif demande toujours l'annulation des suppressions de postes et de lits au CHRU de Nancy

Ils ne sont pas convaincus par les déclarations et les engagements de principes du gouvernement : le comité pour l'unité de défense du CHRU de Nancy a manifesté ce mardi matin devant le siège de l'agence régionale de santé du Grand Est à Nancy. La pétition de ce collectif a réuni plus de 57.000 signatures. Pétition qui appelle à l'annulation du plan du Copermo qui prévoyait 598 postes supprimés et 174 fermetures de lits. Autres revendications : l'annulation de la dette de l'hôpital ainsi que l'embauche immédiate de personnels.

Des engagements clairs et précis

Panneaux en mains, ils sont une dizaine devant le siège de l'ARS. Après des mois de temporisation, il faut sortir du flou autour de ce dossier pour Jean Dubessy, à l'origine de la pétition :

"Moi, j'attends que l'ARS nous dise que le plan est annulé. Si elle ne le dit pas, c'est que le plan est maintenu. Il faut arrêter de prendre les citoyens pour des imbéciles."

Le comité craint toujours la suppression de 598 postes et la fermeture de 174 lits au CHRU de Nancy, et les propos du ministre de la santé en janvier ne le rassurent pas. Olivier Véran avait promis des annonces pour février, ça n'a pas suivi. Il faut se donner les moyens, selon Bernard Millot, secrétaire départemental du parti ouvrier indépendant démocratique :

"Qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas d'argent. On a trouvé des milliards pour les entreprises, comme Renault qui a perçu 5 milliards et qui supprime des milliers d'emplois."

Une manifestation à Paris ?

Le comité, qui a été reçu par l'agence régionale de santé en fin de matinée, en appelle désormais à Mathieu Klein. Il souhaite que le maire de Nancy et président du conseil de surveillance du CHRU lance une manifestation à Paris pour obtenir gain de cause.

En visite à Cosne-sur-Loire, dans la Nièvre, le Premier ministre Jean Castex a mentionné le projet du CHRU de Nancy parmi les projets qui seraient financés par l'Etat. Aucun autre détail n'a été donné.