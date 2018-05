Montpellier, France

Que sait-on vraiment de ce que nos enfants avalent à la cantine? A Montpellier un collectif de parents milite pour la disparition des barquettes en plastique. Elles sont utilisées pour conditionner et réchauffer les repas fabriqués dans les cuisines centrales, ce qui selon ces parents pose un véritable problème, à la fois sanitaire et environnemental.

Le risque sanitaire des perturbateurs endocriniens

Car, souligne le collectif, qui dit plastique dit bisphénol et perturbateurs endocriniens, dont les effets néfastes sur le bon développement de l'enfant sont désormais avérés. Cela implique également des déchets par centaines de kilos. 12.500 repas servis par jour dans les cantines de la Ville et autant de barquettes à jeter. Ce "Collectif cantine Montpellier", qui rassemble plus d'une centaine de parents sur une vingtaine de groupes scolaires, a lancé une pétition en ligne l'an dernier pour bannir les barquettes des réfectoires. Elle a recueilli près de 1.000 signatures à ce jour (pétition en ligne sur change.org : "Pour l’abandon des barquettes en plastique dans les cantines des écoles de Montpellier").

Le biodégradable: une fausse bonne idée

Des parents comme Gwenaël Flamier regrette le manque de transparence à ce sujet. "On a fait des demandes d'information sur les composants des barquettes ou leur date de validité, sans réponse de la mairie". Une amélioration tout de même: depuis peu elles sont biodégradables. "Mais c'est une fausse bonne idée" répond ce papa. Car ça ne règle pas la question des perturbateurs endocriniens et ça produit toujours des déchets. "Le bon déchet c'est celui qu'on ne produit pas".

Le collectif demande l'achat de matériaux pérennes comme l'inox ou le verre. Chiffre à l'appui: cette mesure permettrait d'éviter de jeter un million de barquettes par an à Montpellier. Elle nécessite un investissement important mais les matériaux ont une durée de vie de 10 ans.

A Strasbourg, où les cantines servent 11.000 repas par jour, la mairie a déjà banni les barquettes plastiques de ses cantines depuis le début de l'année. "Donc oui c'est possible" assure Gwenaël.

"Mieux vaut du bio que du local dans les assiettes"

Autre revendication: plus de Bio dans les assiettes. De ce côté là , il y a du mieux depuis quelques mois. En janvier on était à 2.5% de composants issus de l'agriculture biologique dans les repas. En juin on atteindra les 12%. "Le 100% je n'y crois et ce n'est d'ailleurs pas ce qu'on demande à la mairie. Mais il est possible d'introduire rapidement plus de bio dans les cantines. En commençant par les fruits et légumes par exemple. Le problème, c'est pour l'instant _la mairie privilégie le local_. Mais local ne veut pas dire qualité" assure le collectif. Ces parents pointent du doigt notamment la pollution des nappes phréatiques de Mauguio ou Lunel. "A choisir, on préfèrerait du bio d'ailleurs en France que du local. Des alentours de Toulouse par exemple. L'Occitanie est la première région productrice de bio. Donc ce n'est pas un problème d'approvisionnement".

La loi sur l'alimentation en débat en ce moment à l'Assemblé fixe à 20% le pourcentage minimal de produits bio dans les cantines d'ici 2022.