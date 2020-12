Un collectionneur lorrain détenait illégalement des dizaines de milliers d'objets anciens

Un butin de 24,700 objets anciens prélevés illégalement sur différents sites du Grand Est ont été saisis chez un vendeur lorrain d'objets anciens. C'est l'une des plus importantes saisie d'objets archéologiques réalisée par les douanes françaises, et qui fait suite à plus d'une année d’enquête transfrontalière.

Une enquête franco-belge

C'est à la suite d'un signalement effectué par les autorités belges que les douanes françaises en charge de la lutte contre le trafic de biens culturels se sont intéressés à l'individu. En septembre 2019, ce dernier avait déclaré avoir trouvé par hasard 14,154 pièces de monnaie anciennes sur un terrain qu'il possède en Belgique.

Une affaire hors norme - Xavier Margarit, Service archéologie de la DRAC du Grand Est

Les autorités belges avaient alors mandaté une archéologue de l'agence du patrimoine de Flandres pour expertiser les monnaies. Cette dernière avait aussitôt reconnu des pièces datant du IIIe siècle, selon ses déclarations auprès de l'AFP, et n'a pas cru à la thèse de la découverte fortuite au fond d'un jardin.

Le contexte de ce dépôt ne pouvait être romain. C’était juste impossible - Marleen Martens, agence du patrimoine de Flandres

Bracelets datant de l'âge de Bronze ou de l'âge de Fer

Au terme de plus d'une année d’enquête, les enquêteurs ont mis à jour un butin rassemblant des dizaines de milliers de vestiges métalliques de toutes les époques, récupérés à l'aide d'un détecteur à métaux.

Leur origine s'étend sur une période allant de la Protohistoire ( jusqu'à 3000 ans avant J.C) au Moyen-Âge, en passant par la période gallo-romaine (du VIIIe siècle avant notre ère au Ve siècle de notre ère). Certains sont des objets d'arts ou du quotidien, qui ont pu être prélevés sur des sites funéraires ou des enceintes médiévales de châteaux forts. Parmi eux, 14,154 pièces de monnaie ont été inventoriées.

Le fléau du pillage archéologique

L’enquête a permis d'établir que le mis en cause , français basé en Lorraine, avait pris l'habitude de piller divers sites du Grand Est depuis de nombreuses années afin d'enrichir sa collection personnelle. Il était connu dans le milieu de la vente d'objets anciens.

Le pillage archéologique est un fléau qui menace notre patrimoine commun - Xavier Margarit

Pour Xavier Margarit, conservateur régional adjoint de l'archéologie pour la DRAC du Grand Est, le pillage de ces objets est "une perte pour l"histoire de notre région assez dramatique". Selon lui, " l'objet déconnecté de son site va perdre 90% de l'information qu'il est en capacité de transmettre : son utilisation, le voyage qu'il a fait, son transport... tout cela est perdu pour la communauté des citoyens. C'est notre patrimoine à tous qui est affecté."

Chaque fouille effectuée sur un terrain doit en effet faire l'objet d'une autorisation par le Ministère de la Culture, mais d'après lui, certains sites attirent la convoitise de personnes mal intentionnées.

L'archéologie, c'est notre histoire, elle appartient à tous. Xavier Margarit

L'enquête se poursuit pour déterminer si d'autres sites ont pu faire l'objet de pillages et identifier d'éventuels réseaux de revente.