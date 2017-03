Un côlon gonflable géant au CHU de Nîmes

C'est une visite pour le moins originale que propose le CHU de Nîmes: un côlon tour ou la découverte de l'intérieur d'un côlon afin de sensibiliser au dépistage du cancer colo-rectal. En Languedoc-Roussillon cette maladie touche 19 000 personnes par an et 700 personnes en meurent.

Une visite pas comme les autres vous est proposée toute la semaine dans le hall principal du CHU de Nîmes, celle d'un côlon. Celui-ci est en plastique, gonflable et long de 12 mètres.

A l'intérieur on y découvre des polypes à différents stades d'évolution, des plus bénins aux plus cancéreux et des petits panneaux donnent les explications.

Seuls 36% des 50-74 ans se font dépister

Cette structure gonflable permet de faire prendre conscience aux 50-74 ans que des programmes de dépistage existent, ils les reçoivent tous les deux ans dans leur boîte aux lettres, le test se fait donc à domicile.

Un colon gonflable de 12 mètres de long pour démystifier le cancer © Radio France - SC

"Ce côlon géant permet de démystifier ce cancer qui est tabou. c'est sur que ce n'est pas très glamour, cela touche les selles pourtant s'il est dépisté à temps, cela peut éviter que ça dégénère en cancer. Faustine Gamaléri, chargée de communication pour Gard Lozère dépistage.

Un cancer tabou

En Languedoc-Roussillon, chaque année, 19 000 personnes sont touchées par le cancer du côlon, 700 en meurent tous les ans.

"On entend souvent des personnes nous dire 'je préfère ne pas savoir, j'applique la politique de l'autruche'. Mais cette politique là n'a jamais sauvé personne !" Faustine Gamaléri, chargée de communication pour Gard Lozère dépistage.