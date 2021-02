Un coquillage unique au monde, vieux de 18 000 ans, retentit à Toulouse

C'est un son qui n'avait pas retenti depuis 18 000 ans : une conque, retrouvée dans la grotte de Marsoulas (Haute-Garonne) a produit du son à nouveau à Toulouse. C'est un joueur de cor qui a rendu cela possible, en soufflant dans cette sorte de coquillage, transformé en instrument de musique par les hommes du Magdalénien. Les chercheurs vont maintenant étudier les sons produits, et émettre des hypothèses quand aux conditions et contextes de son utilisation à l'époque.

Un joueur de cor a réussi à faire sortir trois notes de la conque Copier

Un objet unique au monde

Cet énorme coquillage, découpé en ses extrémités par les hommes préhistoriques, a été ramené de l'océan Atlantique jusqu'au Pyrénées. "Il est unique en France, unique en Europe, et unique au monde à cette date. C'est aussi ça qui est très étonnant : on imaginait pas que ce type de coquillage puisse être utilisé dans un environnement de période glaciaire" détaille Carole Fritz, chercheuse au CNRS de Toulouse, spécialiste d'arts préhistoriques.

C'est fabuleux (...) on ne pensait pas un jour pouvoir retrouver un son préhistorique

La conque a été retrouvée dans la grotte de Marsoulas en 1931. Elle émet un son très puissant (100 décibels à 1 mètre).