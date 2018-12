Un corrézien, doyen des bénévoles du Téléthon : "Je continuerai même en chaise roulante"

Corrèze, France

Après une vie professionnelle bien remplie, Jacques Merville n'avait pas l'intention de rester inactif et c'est "très naturellement" qu'il est devenu bénévole pour le Téléthon. Il était notre invité ce vendredi sur France Bleu Limousin et s'est confié sur son engagement, entamé lorsqu'il a pris sa retraite et qu'il s'est installé en Corrèze avec sa femme originaire de Brive. Auparavant, cet entrepreneur avait travaillé sur des installations électriques et un système d'alarme anti-intrusions pour le centre de l'AFM, à Evry. "C'est un lieu gigantesque qui respire une force extraordinaire et c'est enrichissant.C'est ce qui m'a donné envie de devenir bénévole." Il est donc passé à l'acte il y a 24 ans, à la fin de la vie professionnelle. Et parmi ses nombreux souvenirs liés à son engagement, il reste marqué par le "dynamisme extraordinaire" des jeunes croisés au fil des années. Comme ce "petit garçon de 7 ou 8 ans qui se déplaçait dans sa petite voiture et naviguait entre tout le monde avec une dextérité et une vitesse folle !"

Je continuerai tant que je peux conduire, et même encore quand je serais en chaise roulante !

La vie de bénévole de Jacques Merville est notamment consacrée au démarchage auprès des concessionnaires automobiles. Au fil des années ils ont fini par bien le connaître et c'est sans difficultés qu'ils prêtent des véhicules durant les trois jours de Téléthon, afin d'aider les autres bénévoles mobilisées sur les nombreux points d'animation. Il sillonne aussi le département, d'une manifestation à l'autre. Un engagement très prenant mais Jacques Merville ne s'en préoccupe pas vraiment : "je ne compte pas mon temps, je ne m'en aperçoit pas."

En 24 ans, il n'a pas raté une seule édition du Téléthon et il salue "une très très bonne ambiance." Chaque année, il espère faire mieux que l'année précédente sur le montant des dons collectés pour financer la recherche contre les maladies génétiques. "Sachez que le génome humain a été en partie découvert grâce au Téléthon. Et _maintenant, on commence à avoir des traitements qui donnent satisfaction._" D'ailleurs il souligne que l'argent récolté va aussi permettre de "construire une usine qui va fabriquer du médicament, en vue de les vendre à bas prix."