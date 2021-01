Coronavirus : un coup d'accélérateur pour la campagne de vaccination au Pays Basque ?

Une réunion a eu lieu ce mercredi entre le préfet des Pyrénées-Atlantiques, des élus et la directrice départementale de l'ARS Maritxu Blanzaco. Le but : préparer le terrain pour les prochaines semaines, avec une ouverture de centres de vaccination peut-être plus tôt que prévu.