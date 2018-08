La Meurthe-et-Moselle est en alerte canicule de niveau 3 depuis jeudi. Dans ce cadre, le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Nancy joint par téléphone des personnes isolées et vulnérables qui se sont inscrites sur un registre. Le but : s'assurer qu'elles adoptent les bons réflexes.

Dans le bureau du pôle seniors du Centre communal d'action sociale (CCAS) de Nancy, la directrice, Marie-Pierre Noyer, donne les dernières instructions. Face à elle, une demi-douzaine d'agents qui vont devoir passer la journée au téléphone. Ils vont joindre un public vulnérable en cette période de fortes chaleurs : des personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile, des adultes handicapés...

"On les appelle et on va s'assurer que tout va bien. Et si la personne considère qu'il fait trop chaud dans son appartement, on pourra soit l'inviter à aller dans une pièce rafraîchie dans une résidence autonomie soit lui proposer le ventilateur. L'installation doit être sécurisée", explique Marie-Pierre Noyer.

Rechercher la fraîcheur

152 personnes isolées, réparties par quartiers, figurent dans le registre climatique communal. Toutes doivent être contactées dans la journée. Les agents posent des questions au téléphone. Cela concerne l'état de santé de l'interlocuteur au bout du fil. Mais également la connaissance des bons gestes à avoir en période de fortes chaleurs (boire plus, se rafraîchir, se ventiler). Sylvie Houard, une agente du CCAS, parvient à joindre Renée.

"Comment allez-vous ?" "- Ca va tout doux. J'ai du mal à tenir le coup." "- Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous rafraichir ?" "- J'ai un petit ventilateur, je ferme les volets et les fenêtres, je reste dans le noir et puis voilà."

Ce démarchage téléphonique existe depuis la canicule de 2003. Selon le CCAS, le travail de prévention porte ses fruits. Beaucoup de personnes au bout du fil se sont équipées en ventilateurs et en climatiseurs. Une trentaine d'entre elles, s'estimant satisfaite, a même décidé de ne plus faire appel au dispositif du CCAS.

Pour s'inscrire, il est possible de le faire par téléphone (03 83 39 03 48), en ligne (https://www\.nancy\.fr/utile/social\-et\-solidarites/le\-plan\-d\-alerte\-et\-d\-urgence\-canicule) ou à l'accueil des mairies de quartier et à l'accueil du CCAS.