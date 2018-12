Un couple de Châteauroux lance un appel aux dons pour opérer sa fille polyhandicapée aux Etats-Unis

Châteauroux, France

Un couple de Châteauroux lance un appel aux dons et à la générosité pour sa fille, Cassandre, âgée de 11 ans. Atteinte d'une maladie infantile rare, elle est polyhandicapée et sa survie dépend désormais d'une opération chirurgicale, qui doit être pratiquée à Chicago, aux Etats-Unis. Cette opération au niveau du cervelet n'est pas possible en France et rien n'est pris en charge par la Sécurité sociale.

120.000 Euros à trouver

Le budget est estimé à 120.000 € pour Cassandre et sa mère, Marlène. Cette somme permettrait de payer le voyage en transport sanitaire, l'opération, le séjour à l'hôpital, le logement de Marlène, la rééducation et les soins, qui doivent durer entre un an et 18 mois. Mais le couple n'a pas les moyens de débourser cette somme colossale et les banquer refusent les crédits : Marlène a arrêté de travailler pour s'occuper de sa fille et le père, Philippe, vient de perdre son emploi.

Même 1 Euro par personne, ça peut aller très vite..." - Marlène, la mère

Aujourd'hui, Cassandre est "une poupée de chiffon" selon Marlène. Elle est en fauteuil-coque ou dans son lit, nourrie par sonde et équipée d'une aide respiratoire. Elle comprend tout mais répond avec ses yeux : "Elle cligne une fois de l’œil pour dire et deux fois pour dire non!" explique Marlène. Son état de santé nécessite une présence 24h/24 : "Elle peut s'étouffer avec sa salive ou faire un blocage quand le cœur s'emballe... il faut une surveillance permanente" explique Philippe.

Pour Noël, le couple a demandé à ses proches de l'argent pour aider à financer le projet. Et confie : "Même 1 € par personne, ça peut aller très vite...". L'idéal est d'opérer Cassandre en 2019.Sa vie en dépend.

Comment faire un don ?

Pour envoyer un don ou proposer votre aide, vous pouvez :