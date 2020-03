Un couple de l'Yonne bloqué en Egypte à cause du Coronavirus

Une habitante de l'Yonne positive au Coronavirus en Egypte

Tout avait bien débuté pour ce couple originaire du sud de l'Yonne. Ce voyage en Egypte a été réservé en décembre dernier sans savoir qu'il aurait lieu en pleine épidémie de Coronavirus. Aussi, vendredi 6 mars, une semaine avant la fin de leur croisière, tous les passagers ont été testés. Des touristes français, américains et indiens ainsi que le personnel à bord. "On a vu débarquer sur le bateau des médecins qui sont venus nous faire des prélèvements, raconte cette icaunaise, jointe par téléphone.Sur notre groupe de 29 personnes, huit étaient positives au Coronavirus dont moi. Nous avons été exilés dans un hôpital militaire près d'Alexandrie, poursuit-elle, et nos conjoints et famille respective sont restés sur le bateau à Louxor, aussi en quarantaine mais sans être positif. On est bien pris en charge, il y a des soins qui sont faits mais nous ne savons pas du tout quand nous pourrons rentrer en France et dans l'Yonne."

Cette icaunaise garde toutefois le moral " Ça va, dit-elle, nous avons été très bien pris en charge. Nous avons des contrôles réguliers de température et de la tension. Nous avons aussi des médicaments anti-viraux et des vitamines. Le plus difficile est la barrière de la langue. Peu d’Égyptiens parlent anglais ou français. Nous nous faisons comprendre par des gestes."

Au total, 33 passagers et 12 membres d'équipage auraient contracté le Covid-19 et placés en quarantaine dans des hôpitaux égyptiens.

Le reste des passagers est confiné sur le bateau. Les autorités sanitaires françaises doivent décider en lien avec les autorités locales si les Français doivent être rapatriés ou s'ils doivent terminer leur quarantaine sur place.