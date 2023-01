Hôpital de La Rochelle : un courrier anonyme dénonce la gestion de la chambre mortuaire, la direction dément

C'est un étrange courrier qui a été remis à France Bleu La Rochelle à la fin du mois de décembre 2022 : une lettre anonyme qui dénonce des dysfonctionnements à la chambre mortuaire de l'hôpital Saint-Louis de La Rochelle. Des cadavres y resteraient stockés jusqu'à quatre mois. Dénonciation calomnieuse, a répondu mardi la direction de l'hôpital, qui envisage de porter plainte.

ⓘ Publicité

Photo macabre

Le courrier de dénonciation est accompagné d'une photo macabre : le portrait d'un cadavre, qu'on devine pris à l'intérieur du service. Il serait là depuis le mois d'octobre, à en croire le courrier, qui cite un autre corps également présent depuis début décembre.

Par le passé, deux autres corps auraient été conservés jusqu'à quatre mois, assure encore cette lettre anonyme, dénonçant une "situation inhumaine, dégradante, et non respectueuse". Et ciblant le manque de réaction de l'actuelle responsable de la morgue, qui est nommément citée.

Plainte pour dénonciation calomnieuse

Ces accusations sont rejetées en bloc par le directeur du groupement hospitalier, Pierre Thépot, qui a lui-même reçu ce courrier anonyme dans la boite aux lettres de son domicile. L'ARS, l'agence régionale de santé, est également destinataire. Pierre Thépot entend porter plainte pour dénonciation calomnieuse.

"Non, promet le directeur, il n'y a pas de cadavres qui passent plusieurs mois" dans les grands tiroirs de la morgue. "Le maximum, c'est quelques semaines, par exemple quand on est face à une personne décédée indigente", dont la famille est introuvable.

Volonté de vengeance ?

L'idée semble au contraire d'évacuer les corps le plus vite possible, vu l'encombrement actuel de la chambre mortuaire. "Une situation commune à de nombreux hôpitaux", souligne le directeur qui subodore dans ce courrier la volonté de vengeance d'un ancien employé.