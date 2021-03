Un an de confinement : "un vrai collectif" s'est créé au CHU de Toulouse avec la crise sanitaire

Elle n'est ni infirmière, ni médecin ou docteur... Mais elle occupe pourtant un rôle tout aussi indispensable auprès des patients et des soignants, surtout en cette période de crise sanitaire. Véronique Ducrest, la directrice de la qualité au CHU de Toulouse était notre invitée ce mercredi matin sur France Bleu Occitanie.

Un après le premier confinement, Véronique Ducrest "va bien", "toujours d'attaque". Mais comme ses collègues soignants du CHU, son quotidien s'est retrouvé profondément bouleversé avec le Covid-19. Chargée de coordonner les différents services pour assurer la continuité et la qualité des soins, elle l'assure, "je n'ai pas eu peur pour moi, on se demandait surtout si les soignants pourraient être là".

Véronique Ducrest a notamment dû s'occuper de la garde des enfants des soignants lorsque les écoles étaient fermées lors du premier confinement, ce qui évidemment demandé une grosse (et nouvelle) logistique.

Des questions éthiques se sont aussi posées, savoir au départ si le CHU de Toulouse pourrait accueillir tous les patients, avec Covid ou non. Un comité éthique s'est même mis en place.

Pendant toute cette période et encore maintenant, on a un vrai collectif qui s'est créé entre des personnes qui n'ont rien à voir... Médecins, infirmières, directeurs... Tout cela fonctionne très bien. On est pas toujours d'accord sur toutes les décisions, mais on arrive à converger et tous travailler dans la même direction. C'est une belle réussite" - Véronique Ducrest, directrice de la qualité au CHU de Toulouse.