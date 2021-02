Un an de coronavirus dans le Grand Est : douze dates, cinq infographies et des images qui resteront

Le 26 février 2020, le premier cas de malade de coronavirus était officiellement recensé dans le Grand Est par l'ARS. En un an, l'épidémie a fait plus de 10.000 morts dans les hôpitaux et les Ehpad de la région. Le Covid a aussi profondément transformé nos vies.