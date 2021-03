Le 10 mars 2020, un premier patient décède de la Covid-19 dans l'Yonne. Tous les départements de Bourgogne-Franche-Comté sont touchés par le Coronavirus. Un an plus tard, la pandémie a fait plus de 6.000 morts dans notre région, près de 90.000 dans tout le pays, transformant nos vies en profondeur.

INFOGRAPHIES - Un an de coronavirus en Bourgogne-Franche-Comté : les moments et les chiffres clés

Il y a un an le 17 mars, la France, touchée à son tour par l'épidémie de Coronavirus venue de Chine, se confinait, entre stupeur, incrédulité et inquiétude. Un an plus tard, nos vies sont définitivement transformées. France Bleu revient sur ces douze mois inédits et vous donne quelques clés et infographies pour comprendre comment cette pandémie a touché notre région de Bourgogne-Franche-Comté.

Les toutes premières contaminations dans notre région se produisent en lien avec des voyages. Le 27 février, par exemple, un patient est diagnostiqué positif alors qu'il revient d’Égypte. Le début de l’épidémie en Bourgogne-Franche-Comté est aussi marqué par les cas de personnes qui ont participé au rassemblement évangélique de « La Porte ouverte chrétienne » à Bourtzwiller, près de Mulhouse, entre le 17 et le 24 février. C’est ce qui va expliquer le nombre important de cas dans le Nord Franche-Comté, proche de l’Alsace.

Des infographies pour comprendre

Le 5 mars 2021, le cap des 6.000 morts en Bourgogne-Franche-Comté a été franchi, (3.836 décès à l'hôpital et 2.216 en Ehpad). Santé Publique France relève dans son bilan hebdo du 5 mars une "inflexion à la baisse de la mortalité dans les Ehpad", mais l’activité hospitalière reste "très dense", avec près de 1.300 patients pris en charge (un chiffre proche du pic de la première vague) et 150 patients en réanimation.

A ce stade, la pression sur les établissements de santé en Bourgogne-Franche-Comté est "toujours forte".

Le taux d'occupation des lits de réanimation en Bourgogne-Franche-Comté était de 149 % le 7 avril 2020, au plus fort de la première vague, de 127,8 % au cœur de la 2e vague, le 23 novembre 2021 et de 78,3 % le 9 mars 2021.

Cette infographie permet de visualiser comment la première vague de patients infectés par la Covid-19 a très rapidement submergé les services de réanimation en mars dernier, dans toutes les régions de France. En Bourgogne-Franche-Comté comme ailleurs, il a ensuite fallu de longues semaines avant un retour à la normale juste avant l'été.

Le calme en juillet et en août aurait pu laisser penser que l'épidémie était dernière nous. Mais la remontée des contaminations se poursuit au cours de l’été : fin août, tous les départements, sauf la Nièvre, sont concernés par la circulation du virus. Mi-septembre, les hospitalisations augmentent partout. En octobre, la région Bourgogne-Franche-Comté a, elle aussi, viré au rouge. Le gouvernement décide alors, d'abord d'un couvre-feu, localement, puis d'un reconfinement généralisé de la population à la fin du mois d'octobre.

La seconde vague plus forte que la première

Le pic de la seconde vague a été atteint le 16 novembre au niveau national, mais seulement quelques jours plus tard, le 23 novembre en Bourgogne-Franche-Comté. Les taux d'occupation sont restés, et restent encore, élevés sur une grande moitié est du pays.

Pour la semaine du 24 février au 2 mars 2021, selon un classement du plus petit au plus grand, le taux d'incidence était de 81 dans le Territoire de Belfort, 117 en Côte-d'Or, 137 en Saône-et-Loire, 146 dans la Nièvre, 159 dans le Jura, 187 en Haute-Saône, 190 dans l'Yonne, 209 pour 100.000 habitants dans le Doubs. La moyenne nationale étant de 275,7 pour 100.000 habitants en France.

Le taux d'incidence fait partie des indicateurs surveillés par le gouvernement pour observer la circulation du virus. Il correspond au nombre de personnes infectées sur une semaine, dans une population de 100.000 habitants. Deux seuils ont été fixés par le ministère de la Santé : le seuil de vigilance est atteint si plus de dix personnes sont infectées pour 100.000 habitants. Le seuil d'alerte se trouve à 50 personnes infectées.

Un an après, la vaccination, un enjeu face à la montée des variants

La vaccination a commencé tout début janvier. En Bourgogne-Franche-Comté, les départements comptant le plus grand nombre d'habitants vaccinés sont la Nièvre et le Jura (9% et 8,9% de la population ont reçu au moins une dose de vaccin). L'Yonne et la Haute-Saône sont les deux départements de la région Bourgogne-Franche-Comté où il y a le moins d'habitants vaccinés, respectivement 5,9% et 5,8% de la population.

Les variants majoritaires

Si la Bourgogne-Franche-Comté n'est pas la région de France la plus touchée par les variants, ils représentent tout de même au moins la moitié voire plus des contaminations au coronavirus, de 51% en Haute-Saône à 81% dans le Territoire de Belfort (chiffres du 9 mars).

Les dates-clés