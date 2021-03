Un an de Covid au CHU de Tours : "Comme en 14, on est parti en compagne. C'est devenu une guerre de tranchées"

1324 patients covid ont été hospitalisés au CHU de Tours en un an.

La métaphore du Professeur Frédéric Patat, le président de la commission médicale d'établissement du CHRU de Tours, est bien choisie. Cette lutte contre le Covid a débuté "comme la guerre de 14. On est parti en campagne. C'est devenu une guerre de tranchée". Il faut dire que le CHU a comptabilisé 1.324 patients Covid en un an de crise, dont 404 en réanimation.

Des hospitalisations qui ont pas mal fluctué dans le temps. Le premier cas est enregistré le 4 mars 2020. Il s'agit d'une femme de 73 ans. Un peu plus de 10 jours après, le jour du premier confinement, le chiffre grimpe à 18, jusqu’à atteindre un pic, début avril, selon Frédéric Patat, de 150 malades dont 50 en réanimation.

L'établissement de santé connaîtra une embellie avec zéro prise en charge de nouveaux patients Covid entre fin juin et mi-juillet. Mais aujourd'hui et depuis quelques mois déjà, les chiffres sont de nouveau hauts mais stables avec 80 à 90 patients Covid permanent. Les décès, quant à eux, sont de près de 132 en un an. Cela représente 10 % des malades Covid hospitalisés.

Une adaptation et une solidarité des effectifs

Un chiffre en dessous de la létalité en France qui s'explique par Leslie Guillon, médecin épidémiologiste au CHU de Tours par "l'organisation de l'hôpital qui a permis de limiter les dégâts au niveau local". Outre les infirmiers et les médecins, il y a eu également une mobilisation des métiers paramédicaux lors de cette crise. Avec eux, des étudiants sont allés prêter main forte aux soignants. 200 d'entre eux ont même participé à la garde des enfants des hospitaliers via la crèche du CHU.

De son côté, la pharmacie de l'établissement de santé a dû gérer les stocks de masques, la production de gel hydroalcoolique dans un contexte de pénurie. Ainsi, elle a fourni à 300 établissements du département des masques, chaque semaine. Des médicaments ont également été distribués à des officines en ville.

Le laboratoire de virologie, lui, a mis en place 13 techniques de biologie moléculaire en lien avec le diagnostic COVID depuis mars 2020. 120 000 tests PCR ont également été effectués par ce laboratoire sur cette période.

43 clusters à l'hôpital

Des soignants qui depuis un an, sont sur le pont. Une mobilisation qui provoque aussi la lassitude. D'autant qu'ils n'ont pas été épargnés. En 1 an, 673 d'entre eux ont été contaminés, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de l'établissement de santé. 43 clusters ont été comptabilisés par le CHU de Tours, dans lesquels, 300 professionnels ont été touchés.

Des recherches multipliées

Le virus a permis des évolutions et des progrès dans les soins assurent les responsables du CHU. Une maladie que l'hôpital a voulu comprendre et analyser. Il a d'ailleurs lancé depuis le début de la pandémie un projet de suivi des patients après leur passage en réanimation. Un projet financé par l'ARS et en lien avec les médecins généralistes. Une centaine de patients sont toujours suivis. Cette étude confirme l'existence d'effets du virus des semaines, voire des mois après leur sortie de l'hôpital.

"Certains anciens patients ont perdu le goût et l'odorat. Cela peut durer 3 jours comme des mois. Cela est assez spécifique à cette maladie. Il y a également un syndrome de fatigue persistante. C'est difficile de savoir si cela est lié au covid ou si c'est lié à la gravité de la maladie respiratoire qui les amène en réanimation. Pour 20 % de l'ensemble des patients que nous suivons, ils souffrent d'anxiété, de dépression, de stress post-traumatique. Il y a beaucoup de patients qui se plaignent encore d'être essoufflé aussi. Il faudra encore beaucoup de temps pour savoir si, avec le temps ces séquelles s'atténuent", résume le professeur Pierre-François Dequin, chef du service réanimation du CHU de Tours.

Mais la plupart des représentants du CHU l'affirment : on remportera la bataille. Et cela passera par la vaccination.