Un an de covid : "ça a été la débrouille" témoigne une médecin généraliste parisienne

Céline Cauet

Après le choc de l'annonce du confinement, Céline Cauet, médecin généraliste dans le cinquième arrondissement de Paris a rapidement remonté ses manches et participé à la création d'un des tout premiers centres covid, pour désengorger les services d'urgence des hôpitaux, le 19 mars 2020. Invitée spéciale de la matinale de France Bleu Paris, elle revient sur son année de combat contre l'épidémie.

C'était inédit, c'était la débrouille, il a fallu tout réinventer"

Alors que l'épidémie bat son plein en mars 2020, il s'avère vite impossible d'accueillir les patients covid dans leurs cabinet de médecine de ville."Médecins, infirmiers, kinés, podologues, de nombreux médecins se sont spontanément portés volontaires , détaille Céline Cauet, tout le monde avait envie de faire quelque chose".

C'est là qu'est née l'idée de créer des centres spécifiques pour éviter les brassages, la mairie de Paris leur met rapidement la salle des fêtes de l'antenne du Vème arrondissement à disposition et ensuite ces médecins ont dû tout inventer : "on a pris tout le matériel qu'on avait dans nos cabinets, il fallait être inventif, c'était la débrouille", se rappelle Céline Cauet.

"On a créé cette structure de brique et de broc, elle devait durer deux mois et finalement, nous sommes toujours là", conclut la généraliste. Aujourd'hui, ce centre covid sert également aux campagnes de dépistage et depuis le mois de janvier, il est devenu centre de vaccination. Entre temps, les équipes ont doublé.

Aujourd'hui, on ne nous applaudit plus aux fenêtres, mais nos patients nous remercient"

Un an après, cette médecin est épuisée, mais elle sent toujours le soutien indéfectible de ses patients : "Je n'ai jamais cru aux applaudissements, mais au contact de mes patients je ressens quotidiennement leur gratitude. Ce centre covid nous a aussi permet de créer et maintenir ce lien".