Un an de Covid : cette année a "profondément changé le regard du grand public sur les Ehpad"

Ce 17 mars, un an après le début du 1er confinement, France Bleu Auxerre retrace ces douze mois qui ont changé nos vies. Une année particulièrement éprouvante notamment dans les hôpitaux, mais aussi les maisons de retraites et les Ehpad. Reportage à Saint-Julien-du-Sault, dans l'Yonne.

Pour celles et ceux qui se sont engagées auprès des résidents d'Ehpad, ces semaines et ces mois ont été intenses, parfois difficiles, mais elles ont aussi apporté du positif : du réconfort, de la créativité.

Le premier confinement, c'était il y a un an. Amélie Delolo, une jeune Icaunaise de 19 ans, a passé l'année à travailler à la maison de retraite de Saint-Julien-du-Sault, dans l'Yonne. Elle a d'abord participé au sein du "service civique", puis de la "réserve Covid" et est, depuis quelques mois, en CDD. Cette jeune femme, qui se destine au métier de pompier, reconnaît des semaines intenses, parfois difficiles : "sur le début oui, ça faisait peur. Tout le monde en parlait, mais on ne savait pas de quoi on parlait exactement. Tout était confus, les résidents étaient complètement perdus, dans l'angoisse. Il a fallu les rassurer" raconte-t-elle.

Mais s'il faut faire un bilan des douze dernier mois, Amélie choisit de retenir le positif : une année au plus proche des personnes âgées. Une année riche en créativité pour leur apporter du réconfort. "On s'est beaucoup déguisées avec l'animatrice, on a inventer plein de choses [...], ça les faisaient sourire" se souvient-elle.

"Il y a eu des rapprochements pour certaines familles. Ils ont pris conscience que leurs aînés allaient leur manquer"

La jeune femme reconnaît que ce travail dans ce contexte l'a fait grandir. Elle constate aussi une prise de conscience de certaines familles vis-à-vis de leurs aînés en établissement : "il y a eu des rapprochements pour certaines familles. Ils ont pris conscience que leurs aînés allaient leur manquer. Par exemple, j'ai une dame qui n'avait presque jamais de nouvelles de sa fille. À partir du moment où on a fermé l'Ehpad, tous les jours, même encore maintenant, elle l'appelle ! Tous les deux jours, ils font une visio" se souvient Amélie.

"Les gens se sont rendus compte que, finalement, un Ehpad, ce n'était pas qu'un mouroir"

Ce constat, Peggy Frattini, animatrice à l'Ehpad de Saint-Julien-du-Sault, le partage aussi. "Ce qui a été mis en avant pendant cette crise sanitaire, c'est qu'il y avait de la vie et de l'activité dans les Ehpad" se réjouit-elle, "Les gens se sont rendus compte que, finalement, ce n'était pas qu'un mouroir. Il se passait, plein plein de choses. Ils ont vu qu'il y avait énormément de vie dans ces établissements là. Tous ces métiers qui font partie de la vie active de l'établissement ont été mis à l'honneur. Je trouve que c'est vraiment vraiment une belle chose. On peut parler des femmes de ménages, mais le métier d'animateur, malheureusement, lui non plus, n'était jamais mis en avant. Finalement, on était cachés ! Et là, on a l'impression qu'il y a, d'un coup de baguette magique, des métiers qui sont arrivés. En fait non, ils ont toujours été là. Donc oui, c'est une bonne chose. Il n'y a pas que les soignants. On fait tous un métier de soin finalement. Nous aussi, on accompagne nos anciens".

Certes, cette année a été difficile, intense, au service des personnes âgée, conclut-elle, mais elle a aussi profondément changé le regard du grand public sur les Ehpad... et sur son métier.