Un an de Covid : Julie a vu sa mamie mourir du virus, à l'hôpital, où elle était soignée pour une fracture.

Cela fait un an que le Covid est entré dans nos vies, les bouleversant durablement. Qui dit virus dit désormais confinement, déconfinement, gestes barrières, couvre-feu, télétravail mais aussi malades et morts par milliers. Comme la "mémé" de Julie, une grenobloise, qui raconte.

Julie a perdu sa grand-mère à l'automne dernier du Covid. "Elle est morte en quatre jours" explique cette grenobloise.

Hospitalisée pour une fracture, elle meurt du Covid

Agée de 94 ans, elle était rentrée dans un hôpital de Haute-Loire pour une fracture du col du fémur, suite à une chute. "L'opération s'était bien passée et elle devait rentrer chez elle. _Mais au moment de sortir, on lui a fait un test Covid et elle était positive. Alors, elle a été réhospitalisée_" se souvient Julie

Etre là pour ses derniers instants

La jeune femme espère que sa "mémé" comme elle l'appelle affectueusement va s'en sortir, mais très vite, son état se dégrade. "Quand on est arrivé, avec mon père, elle était très faible mais elle respirait encore."

Julie a alors le droit de rester une heure à son chevet, de lui tenir la main, d'être là pour recueillir son dernier souffle. "Bien sûr, on était hyper protégés. Avec des gants, des masques, dans un sorte de scaphandrier. Mais on a pu la toucher, lui parler. Elle m'a fait vivre des émotions intenses et elle est partie."

Comment le virus lui a-t-il été transmis?

Alors, comment cette femme, certes âgée mais en bonne santé, a-t-elle pu contracter le virus à l'hôpital, dans un service épargné par le virus ? "Nous ne le savons pas et nous n'avons pas cherché à le savoir" reconnait Julie. "Nous ne voulions pas partir dans une procédure qui nous aurait empêchés de faire notre deuil."

Ecoutez le témoignage de Julie Copier

Julie s'interroge tout de même : "Par la suite, nous avons appris que d'autres malades du premier service où elle avait été admise pour son col du fémur étaient positifs ainsi que deux soignants. "

Mon enfance s'est refermée avec elle - Julie

Mais pour Julie, ce qui a été important, c'est qu'elle ait pu être auprès de sa grand-mère pour ses derniers instants. "J'avais entrepris, quelques mois avant sa mort, de l'interroger sur sa vie, son enfance et elle en avait vécu et vu, des choses ! _Elle aurait pu vivre encore quelques années. Elle était la dernière grand-mère qui me restait_. Et mon enfance, une partie de ma vie est partie avec elle."