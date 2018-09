Une journée entière pour déménager ou transférer de leurs EPHAD 358 personnes âgées ce mardi au Havre, une énorme organisation. Il aura fallu 1 an de préparation, 1 000 personnels, 2 bus et des dizaines d'ambulances pour que tout le monde regagne son nouvel établissement.

Une sacrée journée ce mardi au Havre pour les personnes âgées. Cinq EPHAD du Havre ont déménagé dont deux vers de tous nouveaux bâtiments. En tout 358 personnes âgées ont dû être transférées. Un millier de personnes ont participé à ce déménagement avec des infirmiers et ambulanciers venus de Rouen et de Lille. Cette journée de déménagement aura pris 1 an d'organisation !

Peu d'entre nous vont revivre un déménagement de cet ampleur là!" -Juliette Bertrand directrice achat, finances et logistique

Après 1 an à l'EPHAD de Rouelles, Denyse 92 ans déménage pour l'EPHAD flambant neuf de Caucriauville © Radio France - Amélie Bonté

Au rez-de-chaussée de l'EPHAD de Rouelles, c'est l'effervescence : les résidents sont descendus à tour de rôle de leur chambre, direction une salle commune d'attente avant de regagner les bus et ambulances. La journée a débuté à 6H pour préparer tout le monde. Les résidents sont tous munis de bracelet d'identification et un pointage est effectué au départ et à l'arrivée dans le nouvel établissement.

Un pointage de tous les résidents est organisé au départ et à l'arrivée des établissements © Radio France - Amélie Bonté

Près d'un millier de personnes ont oeuvré à ce déménagement, dont 200 bénévoles élèves infirmiers et des ambulanciers venus de Rouen et de Lille en renfort.

Une organisation d'un an aura été nécessaire pour cette journée de déménagement © Radio France - Amélie Bonté

Deux des cinq EPHAD n'étant plus aux normes, ils ferment leurs portes. Il aura fallu 2 ans de travaux pour construire les nouvelles résidences des quartiers de Caucriauville et Dollemard, qui sont beaucoup plus chaleureuses.