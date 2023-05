Un décès et 14 cas de légionellose dans les Ardennes

Un pic inhabituel de cas de légionellose touche Charleville-Mézières et son agglomération ces trois derniers mois. "Depuis le 10 février 2023, 15 cas de légionellose ont été diagnostiqués chez des patients âgés de 50 à 89 ans résidant dans l'agglomération de Charleville-Mézières ou s'y étant déplacés", indique l'Agence régionale de Santé du Grand-Est dans un communiqué publié ce jeudi 4 mai.

Fin avril, un homme d'environ 70 ans est décédé des suites de cette infection pulmonaire. Les 14 autres patients hospitalisés, âgés de 50 à 89 ans, "sont guéris ou en voie de guérison", précise l'ARS.

Une vague inhabituelle d'origine inconnue

15 cas en trois mois dans un périmètre restreint, c'est inhabituel. En moyenne, ce sont habituellement 10 cas qui sont déclarés en moyenne chaque année dans tout le département des Ardennes.

L'Agence régionale de Santé soupçonne "une source commune de contamination", mais n'a pas pu l'identifier. La bactérie peut provenir des réseaux d'eau chaude, des systèmes de refroidissement de certaines installations industrielles. Les autorités ont demandé la désinfection complète de toutes les tours aéro-réfrigérantes du secteur concerné.

Vigilance médicale

L'Agence régionale de Santé appelle les professionnels de santé à la vigilance sur le diagnostic. La légionellose touche essentiellement des adultes "et plus particulièrement les personnes fragilisées (personnes âgées, tabagisme, maladies respiratoires...)", informe l'ARS.

Les patients contaminés se trouvent d'abord dans un état grippal qui évolue en pneumopathie et nécessite une hospitalisation "dans la grande majorité des cas". La légionellose touche en moyenne 1.500 personnes chaque année en France et cause 150 décès.

La transmission se fait "exclusivement par voie respiratoire", précise l'Agence régionale de Santé et ne se transmet pas de personne à personne. "La consommation d'eau du robinet n'est pas à remettre en cause", précise l'ARS.