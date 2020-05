Plusieurs patients de l'Unité de soins de longue durée Jean-Moulin ont été dépistés positifs au coronavirus et hospitalisés à Bourgoin-Jallieu. L'un d'entre eux est décédé. L'origine de la contamination reste inconnue.

Un décès et des cas de coronavirus au centre de long séjour Jean Moulin à Bourgoin-Jaliieu

Malgré le confinement en chambre des patients à l'Unité de soins de longue durée Jean-Moulin de Bourgoin-Jallieu, plusieurs d'entre eux ont présentés des symptômes de coronavirus ces derniers jours, symptômes qui ont été confirmés par des tests.

Des cas confirmés par des tests et un patient décédé à l'hôpital

Au vu de la fragilité de ces patients et pour limiter la propagation du virus dans l'établissement, ils ont aussitôt été pris en charge par le centre hospitalier Pierre Oudot, mais l'un d'entre eux est décédé.

Une contamination d'origine inconnue

L’origine de ces contaminations reste inconnue. La direction de l'établissement précise qu'elle a mis en oeuvre rigoureusement les mesures barrières et le confinement en chambre. Le personnel est équipé de masques, charlottes, blouses et surblouses. "Malgré toute l’attention apportée et comme dans de nombreux établissements, ces mesures ne suffisent pas à réduire complètement le risque de contamination de nos patients", déplore la direction.

Un personnel très affecté

« Nous comprenons également l’inquiétude légitime des proches, qui se trouve renforcée par une stricte limitation des visites dans un objectif de protection de nos aînés » reconnaît Stéphane Fraisse, directeur délégué en charge des établissements pour personnes âgées du Groupement Hospitalier Nord Dauphiné. "«Les équipes médicales et soignantes, qui font un travail considérable dans ces conditions difficiles, sont très affectées par la situation" ajoute-t-il."Nous mettons tout en œuvre pour protéger au mieux les résidents dont nous avons la charge. »