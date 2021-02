Un décès supplémentaire lié à la COVID en Corse

L'Agence Régionale de Santé, dans son communiqué d'information journalier sur le suivi de l'épidémie, fait état de deux hospitalisations supplémentaires, soit un total de 56 personnes dont 5 en réanimation ou soins intensifs. Au sortir du week-end , on recense par ailleurs, 8 cas positifs au coronavirus, avec un taux de positivité des tests de 2.6%. L'ARS évoque également un nouveau cluster dans un établissement de santé en Haute-Corse, sans donner plus de détails. Au niveau des chiffres de la vaccination, 12.901 personnes ont reçu leur première dose et 1.666 la seconde dose de vaccin.