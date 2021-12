Un décontaminateur d'air nouvelle génération testé à Saint-Étienne

Le décontaminateur d'air "Killvid" est actuellement testé par l'école des mines et l'université Jean-Monnet de Saint-Étienne. Cet appareil utilise une technologie novatrice, le plasma, un gaz ionisé. La production et la commercialisation doit démarrer en janvier.

Le gros cube métallique ronronne doucement d'un coin. Il traite l'air de la pièce avec une méthode novatrice basée sur la physique de la puissance pulsée et la physique du plasma. En gros, un gaz ionisé et une décharge électrique. Beaucoup plus efficace que les traditionnels purificateur à filtres selon Carmen Dumitrescu fondatrice de Gamma Pulse qui a lancé ce projet. "Les purificateurs avec des filtres, déjà leur efficacité se limite à des particules plus grandes que le virus. Si jamais le filtre arrête le virus, ils arrêtent très peu mais ça arrive, mais dans ce cas-là, le filtre devient une source de contamination. Donc il y a besoin d'une maintenance très sérieuse. Notre système à plasma il est auto-nettoyant".

Ce purificateur d'air conçu par la société Gamma Pulse en collaboration avec l'école Polytechnique à Palaiseau en région parisienne, est actuellement testé dans la laboratoire du campus santé innovation de l'hôpital nord.

Des bactéries à différents stades © Radio France - Mathilde Montagnon

"Pour l'aspect bactérie, on utilise la flore bactérienne qui est naturellement présente dans l'air, détaille Jérémie Pourchez directeur de recherches au centre ingénieurie et santé de l'école des mines de Saint-Etienne. Nous avons dans nos locaux de l'école des Mines un appartement de 60m2, modèle, qui nous sert à évaluer les technologies dans la vraie vie et dans cet appartement on va donc mesurer la quantité de bactéries qui naturellement est présente dans l'air sans le purificateur d'air. Ensuite nous allons le mettre en route pour comparer la capacité du purificateur d'air à tuer les bactéries qui sont dans l'air".

"Pour les virus c'est différent, complète Jérémie Pourchez, on a une tente hermétique à l'intérieur de laquelle on va pouvoir créer une atmosphère très concentrée en virus. Et de la même manière on va mesurer les capacités du purificateur à tuer le nombre de virus dans l'air".

C'est dans cette chambre hermétique qu'est pulvérisé un virus pour les tests © Radio France - Mathilde Montagnon

La question de la purification de l'air est essentielle alors que la France est confrontée à une 5e vague de l'épidémie de Covid. "Ca peut être super intéressant dans une salle d'attente de médecins par exemple, où il y a des personnes qui ont des pathologies différentes et qui sont également sensibles puisque comme elles sont malades elles ont un système immunitaire déficient, selon Séverine Allegra enseignante chercheuse à l'université Jean-Monnet de Saint-Etienne elle fait partie du laboratoire stéphanois qui teste ce décontaminateur d'air. Et puis si la machine marche très bien on peut effectivement la mettre dans une salle de classe. L'objectif c'est de tester combien on en met par pièce, en fonction de la taille de la pièce, combien de temps on la met, en fonction du nombre de personne".

Le prototype est breveté. L'appareil doit être commercialisé début 2022.