Une manifestation à Tours pour la défense de l'hôpital public

Comme ailleurs en France, une manifestation est programmée jeudi 14 novembre dans l'après-midi à Tours, pour la défense de l'hôpital public. Soignants, administratifs, Ehpad, étudiants en médecine, le mouvement se veut le plus large possible.

Ce jeudi 14 novembre se veut une journée de mobilisation sans précédent pour défendre l'hôpital public. Tous les syndicats hospitaliers, mais aussi ceux des Ehpad, les usagers des hôpitaux, les personnels techniques et administratifs, ou encore les étudiants en médecine de l'ANEMF annoncent leur intention de faire grève et de participer aux manifestions à Paris et dans les autres grandes villes.

Départ de la place Jean Jaurès à Tours à 15h

A Tours, la manifestation partira en milieu d'après-midi de la place Jean Jaurès. Il a beaucoup été question de la crise des Urgences en France, avec une grève déclenchée par exemple en mai aux urgences pédiatrique Clocheville à Tours, et en juin à Trousseau. Les syndicats regrettent à ce propos que ce mouvement ne soit pas visible pour le grand public, pour cause de réquisition. Autre mouvement engagé au CHRU de Tours en cette année 2019, preuve du malaise ambiant, celle entamée aux services de néonatalogie, sans oublier le Samu. Pour la première fois, les étudiants en médecine seront impliqués dans la manifestation de ce jeudi 14 novembre. L'association nationale des étudiants en médecine de France a décidé de montrer sa solidarité avec les personnels soignants des hôpitaux publics, et même la conférence nationale des doyens des facultés de médecine monte au créneau.

Le parcours de la manifestation à Tours

La manifestation s'élance de la place Jean Jaurès à 15h. Des difficultés de circulation sont à prévoir dans le centre-ville. Le cortège passera par le boulevard Heurteloup, la rue Edouard Vaillant, repassera par le boulevard Heurteloup, la rue de Buffon, la rue de la Scellerie, la rue Nationale pour revenir place Jean Jaurès.