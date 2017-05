Un défis "de malade" pour Brian contre la mucoviscidose

Brian Crebouw, 29 ans, pompier volontaire dans l'Allier, atteint de la mucoviscidose, s'est lancé un pari incroyable : courir 1300 kilomètres de Hyères à Calais. Son objectif : montrer que l'on peut relever tous les défis même quand on est atteint de cette maladie génétique évolutive.

.Il est parti le 1er mai de Hyères dans le var :" c'est là-bas que j'étais été soigné pendant 4 ans". Il va rejoindre Calais, "ma ville de naissance, pour boucler la boucle". Entre les deux : 40 étapes, 90 villes, 1300 kilomètres. impensable pour un malade atteint de mucoviscidose.

"Les médecins m'interdisaient de faire du sport"

Cette maladie génétique touche les poumons et le système digestif. "Ce sont 4 à 5 heures de soins par jour quand on est en crise respiratoire. Quand j'étais petit, pour me préserver, les médecins m'interdisaient de faire du sport". Et pourtant dès l'âge de 5 ans il fait du football. "Ce défis c'est pour montrer que même quand on est malade on peut réaliser ses rêves, que tout est possible, aujourd'hui les médecins ont changé de discours et préconisent de faire du sport pour développer notre capacité respiratoire".

Un défis salué par les pompiers d'Aix en Provence © Radio France - Fabien LE DU

L'espérance de vie des malades selon lui est aujourd'hui de 50 ans, contre 30 à sa naissance. Preuve que la science avance. "Il faut continuer à donner. Aujourd'hui des adultes ont des projets de vie, des espoirs aussi".

A chaque étape Brian est aidé de sa kiné, Caroline : "il est plus sujet à la déshydratation que d'autres, il peut souffrir de fractures de fatigue, mais j'ai confiance, il en est capable". Des pompiers l'accompagnent également entre deux casernes, un implication nécessaire pour Fabrice : "c'est en voyant ce genre de défis que l'on prend conscience de notre chance d'être en bonne santé".

Sur le mollet Brian s'est fait tatouer sa devise : "apprendre d'hier, vivre pour aujourd'hui, espérer pour demain". Un message d'espoir qu'il va porter pendant encore 1200 kilomètres. il devrait arriver à Calais dans un peu plus d'un mois.

Pour suivre Brian sur internet : "défis respire, ensemble contre la mucoviscidose"