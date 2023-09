Un dentiste d'Aix-en-Provence lance une alerte sur la santé bucco-dentaire des Français

Il a une voix qui porte et il s'en sert. Avec plus de 70.000 abonnés sur Instagram , le Dr Gray fait partie de ces médecins en vue sur internet et qui vulgarisent la médecine. Le Dr Nicolas Dray dans la vraie vie, dentiste à Aix-en-Provence, s'empare de cette popularité pour faire passer un message : Prenez soins de vos dents !

1 Français sur 4 n'est pas allé chez le dentiste l'année dernière

Selon le spécialiste, de nombreux Français renoncent au soin des dents pour des raisons financières. Le souci, c'est que plus on néglige ses dents plus les problèmes s'aggravent et deviennent coûteux : "Il ne faut surtout pas laisser traîner. Un soin coûtera beaucoup moins cher qu'un implant."

"On sait que 17 millions de Français ne sont pas allés chez le dentiste l'année dernière", rappelle-t-il. Pourtant l'idéal, c'est un rendez-vous tous les ans pour détartrage et prévention, puis un rendez-vous dès qu'il y a un signe de mauvaise santé : Le premier signal, c'est la douleur, mais il y en a d'autres : une mauvaise haleine, des tâches dans la bouche, des lésions dans les gencives etc."

Des conséquences sur le reste du corps

Il le souligne : négliger ses dents peut avoir de graves conséquences sur le reste du corps : "On pense encore à tort que la bouche est un organe isolé. Or, des études ont montré que c'est faux. Par exemple, on sait désormais que les maladies des gencives sont en lien avec le diabète, les maladies cardiovasculaires ou neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson."

En cette période de rentrée scolaire, le dentiste rappelle aussi aux parents qu'il faut utiliser les rendez-vous gratuits proposés par l'Assurance maladie.

Le programme national « M'T dents » permet aux enfants et aux jeunes âgés de 3 à 24 ans de bénéficier d’un examen bucco-dentaire et de soins gratuits tous les trois ans.