C’est l'un des cancers le plus mortels en France mais qui reste méconnu. Le cancer colorectal tue 18 000 malades chaque année (45 000 personnes touchées), presque autant d'hommes que de femmes.

Auxerre, France

Plus il est diagnostiqué tôt, mieux il se soigne. C'est le cas dans 90% des cas. D'où l'importance pour les personnes de 50 à 74 ans de se faire dépister. Dans l'Yonne, un dépistage est organisé depuis 11 ans. Il s'agit maintenant d'un test gratuit, donné par son médecin traitant, à faire chez soi, tous les deux ans, et qui concerne 112 000 icaunais. Mais seulement 39% s'y soumettent. Car le sujet est encore tabou.

On fait l'autruche ! - Nicole Courtet de l'Aidec

Nicole Courtet est en charge de la promotion du dépistage à l'AIDEC, l'Association icaunaise de dépistage des cancers : " Les gens ont peur du résultat. Ils n'ont pas envie de faire une coloscopie. On fait l'autruche, d'ailleurs la première affiche de dépistage était une autruche. L'intestin c'est tabou/ on le voit quand ont tient un stand d'informations, les gens passent au loin pour ne pas s'arrêter. Les blocages sont très forts."

Les blocages existent toujours confirme le docteur Azdine Filali chirurgien digestif à l’hôpital d'Auxerre : " Les gens considèrent que c'est intime et n'osent pas. Quand il s'agit de la bouche , des oreilles ou de la prostate, ils y vont facilement."

Pourtant, le test de dépistage est très simple. C'est un petit bâtonnet qu'on plonge dans les selles et qu'on place dans un petit étui . L'enveloppe est déjà pré-timbrée à l'adresse du laboratoire et on reçoit le résultat quinze jours après.

4 icaunais sur 10 de plus de 50 ans, seulement, se font dépister.

Il ne faut pourtant pas avoir peur explique Stéphane Cornélis, médecin à l'AIDEC : " Dans 90% des test positifs il n' y a pas de cancer, mais il faut faire cette coloscopie."

L'an dernier, environ 15 000 icaunais ont été dépistés pour 5% de résultat positif.

L'opération "Mars bleu", un mois pour promouvoir le dépistage du cancer colorectal, se poursuit ce mercredi dans l'Yonne avec une journée d'informations à la polyclinique d'Auxerre de 10H à 16H30.