Un dépistage organisé du cancer du col de l'utérus en Mayenne : les Mayennaises recevront une convocation en décembre

Les femmes mayennaises entre 25 et 65 ans vont recevoir en décembre leur première convocation pour un dépistage du cancer du col de l'utérus par frottis.

Il va y avoir un dépistage organisé du cancer col de l'utérus en Mayenne. Les femmes mayennaises entre 25 et 65 ans vont recevoir en décembre leur première convocation pour un dépistage par frottis, annonce la présidente de la Ligue contre le cancer en Mayenne, Bernadette Perrot.

"Tous les trois ans, elles vont recevoir une invitation pour aller faire un frottis. Dans quelques temps, les femmes pourront aussi faire les prélèvements elles-mêmes dans le vagin, et ça partira en laboratoire. Les frottis peuvent être faits par un généraliste et les sages-femmes. Et l'auto-prélèvement va nous permettre de faire face au manque cruel de corps médical" dans le département, ajoute Bernadette Perrot.

Le cancer du col de l'utérus a causé plus de 1100 décès en France en 2018, et près de 3000 nouveaux cas ont été diagnostiqués.