Le difficile accompagnement des patients "Covid-long" dans le Territoire de Belfort

C'est un angle mort de la politique sanitaire. Les patients atteints du Covid-long, qui ont eu la maladie il y a plusieurs mois et présentent encore des symptômes. Selon une étude de l'OMS, ils représentent 10% de tous les patients Covid-19 et sont donc 700 000 en France. Une affection qui conduit souvent les malades à s'isoler malgré eux.

Savoir à qui s'adresser

En France, le Covid-long estconsidéré comme une pathologie, mais pas comme une affection longue durée. Les patients ont souvent du mal à savoir à qui s'adresser. "Fatigue, maux de tête, fièvre, courbatures, sensations de brûlures, difficultés respiratoires, etc". La liste des symptômes d'Audrey est aussi longue que celle des médecins qu'elle a consulté. "J'ai vu un kinésithérapeute, des ostéopathes, un réflexologue, un chirurgien aussi, parce que j'avais développé des problèmes aux cervicales, et puis les radiologues pour les IRM et les radios", détaille la jeune femme, assistante maternelle à Grandvillars.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Audrey a constitué un dossier pour intégrer le centre antidouleur de l'hôpital de Trévenans, toujours en suspens. Un conseil de sa médecin traitante. Pour le Dr Frédérique Nassoy-Stehlin, présidente de l'Ordre des médecins du Territoire de Belfort, les médecins traitants sont souvent les seuls interlocuteurs des patients Covid-long. "Ils ont besoin de réponses et d'accompagnements", avance-t-elle. Les médecins doivent donc "prioriser la réorientation des patients vers différents spécialistes et paramédicaux en fonction de l'importance des symptômes". Elle souhaite la mise en place d'une cellule de coordination dans la région, pour aider les médecins à mieux orienter les patients.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une maladie souvent "isolante"

Certains patients peuvent se sentir isolés ou incompris. Sylvie, infirmière près de Luxeuil-les-Bains, est en arrêt de travail depuis neuf mois. "Quand j'en parle autour de moi, les gens ne comprennent pas toujours et c'est difficile de l'expliquer parce que les symptômes ne se voient pas", raconte-t-elle. "Je commence à perdre au niveau de mon salaire, mais il y a des personnes qui se retrouvent seules et dans la précarité", dit-ele.