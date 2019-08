Un député missionné par la ministre de la santé en visite au CHU de Limoges

Limoges, France

Alors que les mouvements de grèves se sont succédés ces derniers mois dans les services d'urgence partout en France, Thomas Mesnier, le député de la Charente est venu ce jeudi découvrir le fonctionnement du CHU de Limoges et plus particulièrement les services d'urgence. La ministre de la santé Agnès Buzin lui a confié une mission en vue de la refondation des urgences. C'est déjà Thomas Mesnier qui était rapporteur général de la loi "Ma santé 2022" adoptée en juillet dernier. "La mission qui m'a été confiée c'est comment on adapte nos services pour répondre aux besoins des français, comment on réinvente le système car le nombre de passages aux urgences a doublé en 20 ans et seuls 5 % sont des raisons vitales" explique t-il.

Une marque d’intérêt pour plusieurs initiatives du CHU de Limoges

Le député sait très bien qu'on est loin d'avoir trouvé les solutions pour résoudre la crise aux urgences mais c'est aussi pour ça qu'il est là. Et il s'est notamment montré intéressé par le fonctionnement du SAMU : "Je vois ici qu'on a expérimenté la régulation avec des médecins généralistes 24 h sur 24 et on voit bien que c'est efficace et que ça mériterait d’être diffusé à travers tout le pays" souligne t-il et pour lui le CHU de Limoges est en pointe et peut servir d'exemple sur bien des points.

Une brève rencontre avec les représentants syndicaux

L'intersyndicale du CHU de Limoges a profité de la venue du missionnaire d'Agnès Buzin pour lui remettre une lettre dans laquelle elle dénonce la désorganisation chronique de l'offre de soins. "Et ça ne concerne pas que les urgences, mais tous les services. Le problème c'est qu'on manque d'effectifs et qu'il n'y a pas assez de lits" explique Florence Metge, la secrétaire générale de la CGT au CHU. 70 personnes ont certes été recrutées cet été mais il en aurait fallu au moins 110 selon elle. "Et si le député est venu ici c'est parce que nous ne sommes plus en grève aux urgences" ironise t-elle.

Thomas Mesnier qui était médecin urgentiste avant de s'engager dans la politique doit faire plusieurs étapes en France et rendra son rapport au gouvernement en novembre.