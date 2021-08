Un des centres de vaccination à Limoges déménage au gymnase Sainte-Claire

Ne soyez pas étonné si le centre de vaccination du gymnase Jean Le Bail à Limoges ne vous est plus proposé sur les plateformes de rendez vous comme Doctolib. Il n'existe plus. Depuis ce vendredi, il a été délocalisé au gymnase Sainte-Claire, à quasiment 3 km de là.

L'entrée du gymnase Sainte-Claire © Radio France - Luc Chemla

La préfecture de la Haute-Vienne évoque une simple question d'organisation. Le gymnase étant de nouveau utilisé, il fallait trouver un autre point de chute, stratégique au niveau de la localisation, suffisamment grand et surtout disponible. Le choix a donc été fait de l'installer à Sainte-Claire. Cependant, cette décision interroge.

En face d'un lycée : stratégie du gouvernement ou pur hasard ?

En effet, le centre de vaccination est désormais installé juste en face du lycée Renoir. Or, le ministre de l'Education Nationale a annoncé fin juillet que d'ici la rentrée, les établissements du secondaires auront soit à l'intérieur soit à proximité, un centre de vaccination. Jean-Michel Blanquer souhaite faciliter et accélérer la vaccination des 12-18 ans. On peut donc se poser la question, il y a t-il un lien entre ce déménagement et la stratégie de l'Etat ?

La proximité avec le lycée n'a pas joué dans le choix du lieu" - Sébastien Brach, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Vienne

"Non, cela ne fait pas partie de la stratégie à proprement parlé" assure Sébastien Brach, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Vienne. "On cherchait un lieu qui nous offrait une capacité d'accès ou en tout cas une qualité d'accès qui soit équivalente à ce que l'on avait à Jean Le Bail. On est peut-être même mieux situé ici."

Le directeur de cabinet reconnait néanmoins que "la proximité avec ce lycée est favorable pour les jeunes qui pourront se faire vacciner plus facilement" avant d'ajouter "mais cela n'a pas joué dans le choix du lieu".

L'intérieur du centre de vaccination du gymnase Sainte-Claire © Radio France - Luc Chemla

Comme à Jean Le Bail, 4 lignes de vaccination sont organisées © Radio France - Luc Chemla

Concernant l'accueil des patients, rien ne change. Le centre est toujours géré par les pompiers et une quinzaine de personne sont mobilisées. Comme à Jean Le Bail, quatre lignes minimum de vaccination sont installées et la capacité est similaire : environ 300 vaccinés maximum par jour.