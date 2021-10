Un fossile de dinosaure, estimé à près d'1,5 million d'euros, mis aux enchères à Drouot

Installé dans la vitrine d'une galerie du Marais à Paris, le Tricératops fait sensation. Beaucoup de familles sont venues avec leurs enfants pour admirer ce fossile long de 7 mètres. Une pièce unique qui fascine les petits, comme les grands. Il est exposé depuis le 1er septembre dans cette galerie et sera transféré à l'hôtel Drouot pour être mis aux enchères sous le marteau de Maître Giquello. Le public pourra visiter le squelette de lundi 16 octobre à jeudi 21 octobre.

Ce squelette de Tricératops est vieux de 66 millions d'années. © Radio France

Le fossile est estimé entre 1,2 et 1,5 million d'euros

Le dinosaure a été retrouvé en 2014 dans le Dakota du Sud aux Etats-Unis par le paléontologue, Walter W. Stein. Rapidement, les spécialistes se rendent compte de la rareté d'un tel spécimen. Iacopo Briano, expert en histoire naturelle et en paléontologie, décrit un fossile "très menaçant" : "C'est un immense squelette de dinosaure, composé de 200 os. La particularité de cette pièce, c'est son crâne énorme qui mesure 2 mètres 70 de longueur pour 2 mètres de largeur. Les trois cornes sont également typiques de l'espèce. C'est un genre de rhinocéros préhistorique. Il est dans une position baissée, prêt à charger. C'est un peu un souvenir de Jurassic Park, ça fait peur (rires)."

Surnommé "Big John", en référence au nom du propriétaire du terrain sur lequel il a été retrouvé, le Tricératops à un crâne 5 à 10 % plus grand que tous les autres crânes de son espèce. Selon l'expert, ses dimensions font du dinosaure, une pièce très rare : "C'est l'université de Bologne en Italie qui s'est rendu compte que ce crâne sortait complètement de la normale. En plus, c'est très difficile de retrouver des restes complet de squelette de Tricératops."

Compliqué à placer dans son salon, les acheteurs attendus sont principalement des musées : "les musées qui manquent de collection ou qui veulent la compléter, cherchent à obtenir ce genre de pièce. Souvent, ce sont des musées qui n'ont pas de collections importantes en paléontologie. Il y a aussi les musées privés, gérés et soutenus par les grandes fortunes". Mais il arrive aussi que des particuliers s'y intéressent : "Il se peut qu'un collectionneur privé l'achète pour l'offrir gratuitement à un musée. Ou alors, c'est déjà arrivé, qu'un particulier achète un dinosaure pour sa collection privée et qu'il la mette dans sa maison. En 2018, on avait vendu une scène de combat entre deux dinosaures qui est désormais dans une villa aux Philippines."

Le Tricératops est estimé entre 1,2 et 1,5 millions d'euros. Une estimation jugée "assez bas" par Iacopo Briano qui pense que le prix final dépassera largement celui estimé. La vente aura lieu le jeudi 21 octobre à l'hôtel Drouot.