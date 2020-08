Coronavirus : Un drive de dépistage a ouvert jeudi en plein centre-ville de Montpellier

Place de la Comédie à Montpellier, un centre de dépistage temporaire a ouvert jeudi matin. Les pompiers et des employés du CHU accueillent les patients les mardis et jeudis de 9 heures à midi, gratuitement, sans rendez-vous.

Un drive de dépistage à ouvert jeudi en plein centre-ville de Montpellier. Sous les platanes de l'esplanade Charles de Gaulle, on peut maintenant venir se faire tester, gratuitement, sans rendez-vous ni ordonnance. Il n'y a pas besoin de carte vitale non plus, en dix minutes c'est fait.

Les résultats sont transmis par mail directement, dans les 24 à 48 heures. Sous des chapiteaux blancs, des employés du CHU et les pompiers accueillent les patients les mardis et jeudis matin, de 9 heures à midi.

Il faut qu'on réagissent, il faut que chacun puisse se responsabiliser

Ce drive de dépistage fait partie des mesures mises en place pour tenter de contenir la recrudescence du virus dans le département qui vient officiellement de passer en zone rouge. "Ces quinze derniers jours, ici même, sur la plateforme de la métropole montpelliéraine, c'est 500 personnes qui sont aujourd'hui malades du Covid, alors qu'il y a deux mois on était à deux- trois par jour. Il faut qu'on réagisse, il faut que chacun puisse se responsabiliser. Moi je n'ai qu'un seul message, protégez-vous et ne prenons pas de risque, c'est trop idiot." , s'alarme Jacques Witkowski, préfet de l'Hérault.

Une disposition qui facilite le dépistage pour les montpelliérains, nombreux, venu se faire tester jeudi matin. Pour certains, le test, c'est par pur précaution. Pour d'autres, comme Noémie, étudiante montpelliéraine de 26 ans, c'est une obligation, après avoir fréquenté des personnes contaminées. Pourtant, les places sont font rares pour se faire dépister à Montpellier : " C'est beaucoup plus accessible que les cliniques. Hier par exemple j'ai appelé une dizaine de laboratoires qui refusaient de me prendre"

