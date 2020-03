Un drive pour dépister les malades du Covid-19 installé dans cinq laboratoires de la Vienne

Voilà une initiative qui va désengorger le CHU de Poitiers, le seul lieu où l'on pouvait jusqu'à hier se faire dépister du Covid-19 en Poitou-Charentes. Bio 86, réseau de six laboratoires (Poitiers-Sud, Châtellerault, Chauvigny, Civray, Loudun, Le Blanc) a mis en place depuis 24h un système de drive pour prélever des patients sur rendez-vous.

Uniquement sur rendez-vous

Attention, ce dépistage n'est pas ouvert à tous. Il est réservé en priorité aux personnels soignants présentant des symptômes de la maladie. Et aux patients symptomatiques fragiles présentant des risques de comorbidité et qui ont une ordonnance en bonne et due forme de leur médecin traitant.

"Il faut par ailleurs impérativement prendre rendez-vous au préalable avec le laboratoire par téléphone. Nous fixerons ensuite un créneau" complète Laurence Cahon, biologiste et présidente de Bio 86.

Une fois le rendez-vous validé, le patient se rendra en voiture sur le parking du laboratoire. "Et c'est le biologiste, avec une tenue de cosmonaute, qui viendra faire un prélèvement au niveau du nez et de la gorge du patient. Ce dernier restera dans sa voiture pendant l'opération. Je tiens à le préciser : ces personnes, potentiellement porteuses du virus, ne doivent pas rentrer dans le labo !"

Avec ses six laboratoires équipés de drive, Bio 86 espère pouvoir réaliser une cinquantaine de dépistage par jour. Avec des résultats sous 48h, et "même 24h quand cela est possible". Les "drives" sont ouverts tous les jours du lundi au samedi de 10h à 12h et parfois l’après-midi. Pour toute prise de rendez-vous, un seul numéro : 05.17.84.22.82.