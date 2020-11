Un drive-in pour se faire tester au Covid-19 en un quart-d'heure ouvre à Montluçon

C'est un drive-in d'un nouveau genre qui a ouvert ce mercredi à Montluçon, sur le parking de l’hôpital privé Saint-François. Il est possible de s'y faire tester au Covid-19 et d'obtenir les résultats en un quart-d'heure.

Des tests antigéniques y sont pratiqués : ces tests considérés un peu moins fiables que les tests PCR mais qui livrent leur résultat en 15 minutes. Selon Bénédicte Bidet, coprésidente du Syndicat des pharmaciens de l'Allier et une des organisatrice de ce centre de dépistage, les tests "fabriqués en France"" du drive-in sont pourtant très fiables : "_Si le résultat est négatif on peut en être sûr à 100%_, par contre si le test est positif il y a une marge d'erreur de 5%."

Ouvert entre 10 heures et 16 heures en semaine

Au volant de sa citadine blanche, Séverine est venue se faire tester ce mercredi matin. Elle s'est sentie "fiévreuse" hier à son travail et son médecin lui a demandé de se faire tester. Ça l'arrange beaucoup de connaître le résultat en un quart d'heure : "Comme ça si je suis négative, je peux retourner au travail dès demain, pas besoin d'attendre 48 heures ou plus."

Le test se fait directement dans la voiture, par la fenêtre. Comme pour les tests PCR, un écouvillon est enfoncé dans une narine, "pendant une dizaine de secondes" explique Laetitia, infirmière. L'écouvillon est ensuite directement mis dans un flacon de réactif et les résultats sont connus dans le quart-d'heure.

Jusqu'à 48 tests antigéniques peuvent être pratiqués sur le drive-in chaque jour. © Radio France - Théophile Vareille

Pour Séverine, le résultat tombe : négatif. La jeune femme se dit "soulagée" et sait qu'elle pourra retourner au travail demain, si elle se sent mieux d'ici là. "Pour ceux qui se font tester, c'est beaucoup plus facile de s'organiser vis-à-vis de leur travail ou leur famille," abonde la pharmacienne Bénédicte Bidet.

Soulager les laboratoires

L'autre but de ce centre de dépistage est de soulager les laboratoires, "on sait qu'ils sont débordés, on veut les aider comme on peut" affirme Bénédicte Bidet. Le drive-in est géré par des pharmaciens et infirmières libérales qui se sont tous portés volontaires.

Informations pratiques