Un Dunkerquois se lance un défi physique pour la maladie de Huntington

La maladie de Huntington touche 6 000 personnes en France dont Dimitri Poffé. Ce jeune homme veut donc sensibiliser le grand public via un tour à vélo d'un an qui l'emmènera au Mexique ou encore au Guatemala. La pathologie est particulièrement présente en Amérique Centrale et du Sud.

C'est une vie en sursis que connait depuis quelques années Dimitri Poffé. Ce jeune Dunkerquois de 32 ans a appris qu'il était porteur de la maladie de Huntington et qu'il avait de très grandes chances d'en développer des symptômes sévères. La maladie est neurodégénérative, génétique et héréditaire. Son père en était atteint et en est décédé. Sa soeur est actuellement atteinte de la maladie depuis une dizaine d'années :

Elle est très atteinte psychiatriquement avec des troubles de l'élocution, de la marche, des hallucinations, des crises d'angoisse.

Dimitri Poffé explique la maladie de Huntington Copier

Pourquoi un tour à vélo ?

Depuis qu'il sait qu'il développera un jour la maladie, en général entre 35 et 40 ans, Dimitri ne cesse de voyager, de se rapprocher aussi d'associations à travers le monde qui oeuvrent pour mieux faire connaître la pathologie comme "l'association France Huntington" parrainée par l'ancien footballeur Emmanuel Petit, mais aussi "Factor H" (association au Vénézuela, Pérou et Colombie). Voilà pourquoi il se lance dans un tour de l'Amérique du Sud et Centrale :

Je récolte des fonds qui iront à la recherche et pour aider des enfants malades en Amérique latine.

Dimitri Poffé raconte son tour à vélo de l'Amérique Centrale et du Sud Copier

PRATIQUE : Pour aider Dimitri Poffé dans son tour à vélo, une cagnotte en ligne est ouverte. Le jeune Dunkerquois fera vivre via les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) son périple avec le compte @explorforhuntington.