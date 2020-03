Un élan de solidarité sans précédent en direction des personnels hospitaliers à Avignon

Des propositions qui ne cessent d'affluer comme en ce début de soirée de la semaine dernière où 200 pizzas sont livrées à l'hôpital d'Avignon, la surprise est de taille et dans tous les services la diététicienne les bras chargés de cartons les distribuera jusqu’à 22h. Tous les jours de telles offres et des plus diverses sont proposées comme le portage de fruits et légumes, les viennoiseries des boulangeries, des réductions dans les magasins d'alimentation ou la mise en place de caisses prioritaires.

Dernière initiative en date , la maison Filière à Avignon a sollicité des entreprises de l'alimentaire comme Liebig, Shoeffer, Aujoras, la boulangerie Lenny ou l'Europeènne d'embouteillage pour "apporter ravitaillement et réconfort". Des groupes d'entraide de particuliers se sont constitués pour faire les courses des soignants, garder leurs enfants , mettre a disposition un logement proche de l'hôpital .

Des propositions originales comme des cours gracieux de sophrologie après les heures de service ou pratiques comme ce don de 1000 masques FPP2 de la centrale nucléaire de Marcoule portés sur place dans sa voiture par la médecin du travail de la centrale. Les transports en commun du Grand Avignon ont même aménagé leurs horaires pour coller au plus prés à la desserte des soignants selon leurs rotations.

Une adresse internet pour canaliser les propositions mais pas d'appel aux dons

Depuis vendredi une adresse internet a été dédiée à cet élan de solidarité et à présent cinq personnes réparties dans les services de la logistique, la restauration ou les finances répondent et répercutent une fois validées toutes les propositions sur l'intranet de l'hôpital à l'intention des agents .Il s'agit bien de pouvoir répondre aux initiatives spontanées et non la volonté de les encourager précise t-on sur place. L'intranet de l'hôpital présente désormais un onglet intitulé : "action de solidarité en votre faveur".

De l'argent est aussi proposé au travers de cagnottes sur des sites internet spécialisés mais prudence souligne la direction de l'hôpital non habilité à recevoir ces dons en espèce préférant l'intermédiaire d'association comme les Rotary ou Lions club. Ainsi la somme de 4000 euros a été versée par le Rotary club des Beaux-de-Provence qui a servi a l'achat de pousse-seringues qui commençaient à manquer. Attention également à de fausses opérations lancées sur les réseaux sociaux ajoute la direction comme un appel lancé à financer des panneaux d'affichage au profit du centre hospitalier. Ce projet est totalement inexistant.

Tout en remerciant vivement les généreux auteurs de ces gestes et témoignages , et précisant qu'il est "bien gâté" , le centre hospitalier Henri Duffaut d'Avignon n'appelle pas aux dons. Il invite toutefois à ne poster suggestions ou propositions que par mail sur "solidarite.covid19@ch-avignon.fr".