Un élève d'une école de La Ravoire positif au coronavirus, les cas contacts placés en quatorzaine

Un enfant de CE1 de l'école du Pré Hibou à La Ravoire est contaminé par le coronavirus. Prévenues dimanche soir, la mairie et l'école ont mis en place le protocole prévu par l'Agence régionale de santé ; les cas contacts sont en isolement, et l'établissement peut rester ouvert.

Ce dimanche, la direction de l'école et la mairie de La Ravoire sont averties : un élève de CE1 de l'école élémentaire du Pré Hibou répond positif au test Covid-19. "En deux heures, tout a été mis en place, tout le monde a été appelé" raconte le maire Alexandre Gennaro.

Répondant aux contraintes imposées par l'Agence régionale de santé, le protocole sanitaire en place dans l'établissement a permis de retracer rapidement les cas contacts. Une vingtaine d'élèves du Pré Hibou sont désormais en quatorzaine, et devraient être testés dans sept jours. Les élèves concernés sont les camarades de classe du cas positif, ainsi que six autres qui l'ont croisé lors du périscolaire en fin de journée. A la cantine, les enfants ne déjeunent plus tous ensemble, mais seulement avec ceux de leur classe, ce qui limite la chaîne de contamination. Deux enseignants intervenus dans cette classe de CE1 sont aussi placés en quatorzaine.

Pour ce qui est du traçage et de la recherche des cas contacts, l'Agence régionale de santé distingue bien le milieu intérieur clos du milieu extérieur ; autrement dit, les enfants que l'élève contaminé a pu croiser dans la cour de récréation eux ne sont pas repérés, le risque étant moindre.