Un élève du collège Béranger de Péronne testé positif au coronavirus

Un élève du collège Béranger de Péronne, dans la Somme, a été testé positif au coronavirus. Ce garçon de 3ème, qui avait repris les cours ce lundi, a été place en quatorzaine. Mais ses camarades de classe ne font l'objet d'aucune mesure particulière.

Un élève rapidement isolé

L’élève n’est resté que deux heures au collège lundi matin : dès son arrivée, il a présenté des symptômes et a été isolé dans une pièce à part. Ses parents sont venus le chercher, il a été pris en charge à St-Quentin où le test Covid-19 s’est avéré positif.

Dès le lendemain, les huit autres élèves de sa classe se sont vu remettre un courrier du collège à transmettre à leurs parents. Une lettre signée par un médecin de l'éducation nationale qu'un parent d'élève a publiée sur les réseaux sociaux.

Ce courrier a été transmis aux familles des autres élèves de la classe - DR

Pas de mesures spécifiques pour les autres enfants

Le courrier stipule qu'il n'y a besoin d'aucune mesure particulière pour les autres enfants de la classe et de l'établissement : pas de quatorzaine, ni de test systématique. C’est ce que préconise le protocole établi par l’Agence régionale de Santé puisque les distances sociales et les gestes barrières ont été respectés dans la salle de classe : les tables sont disposées à plusieurs mètres les unes des autres, les collégiens n'ont pas de contact entre eux et sont tenus de porter un masque.

Les parents des élèves des autres classes vont bientôt recevoir un courrier pour les informer de la situation. L'élève testé positif pourra retourner en cours à l'issue de sa quatorzaine.