Un emplacement pour la future super-clinique de Moselle

Le groupe ELSAN a signé le compromis de vente du terrain à Maizières-les-Metz qui accueillera la fusion des cliniques Claude Bernard de Metz et Notre-Dame de Thionville.

Julien Freyburger, maire de Maizières-les-Metz et Gabriel Giacometti, directeur de la clinique Claude Bernard de Metz

Maizières-lès-Metz, France

Les cliniques Claude Bernard (Metz) et Notre-Dame (Thionville) vont fusionner au sein d'une super-clinique à Maizières-les-Metz d'ici plusieurs années. Le compromis de vente du terrain situé dans la ZAC Euromoselle Nord a été signé hier. La vente de ce terrain de 10 hectares s'élève à plus d'1,5 millions d'euros. Ce projet de clinique ultra-technologique pourrait occuper plus de 30 000 m² de locaux.

Le directeur de la clinique Claude Bernard, Gabriel Giacometti, veut voir les choses en grand : "On pourra trouver un laboratoire, un centre d'imagerie médicale, de réadaptation médicale et bien d'autres choses. Ça sera un bâtiment évolutif qui va s’agrandir dans le temps. Nous souhaitons également proposer un grand parking".

Une ouverture en 2023 ou 2024

Le projet se précise : après l'établissement d'un programme dès l'automne prochain, viendra le choix d'un cabinet d'architectes pour construire le bâtiment. La clinique pourrait ouvrir ses portes d'ici 2023-2024. Il a pour ambition de devenir une "vitrine technologique" pour le groupe ELSAN qui assure que sa construction sera "son plus gros projet d'ici les prochaines années". Cet établissement couvrira un bassin de population large de plus de 800 000 habitants et compte toucher large, "de Verdun à Forbach, de Thionville à Metz".